“Nos tenemos que hacer responsables todos: jugadores, técnico y dirigentes”

La derrota contra Argentinos en La Paternal pegó fuerte y el arquero albirrojo repartió culpas

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Hacía calor en el escueto pasillo del vestuario visitante de Argentinos Juniors. Ya habían pasado Leandro Benítez y buena parte de los jugadores. Uno de los últimos en salir fue el arquero y capitán de Estudiantes Mariano Andújar, molesto y preocupado por la derrota de su equipo contra el último del torneo. Lejos del cassette de rigor, habló sin pelos en la lengua de todo y todos. Se hizo cargo, pero sumó a todos al banquillo de los acusados. “Cada uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades”, tiró.

-¿Cómo se explica esta derrota? ¿Fue similar a la de San Juan?

-Igual a esa no, pero fue una derrota mala. Se explica en que somos un equipo distraído, que pierde los duelos y la verdad que no se puede encontrar la regularidad que se necesita para jugar en estos niveles. De esta manera terminamos dando muchas ventajas.

-Recién dijiste “somos un equipo distraído”, ¿por qué? ¿cómo se resuelve?

-Está en la cabeza del jugador. Lamentablemente hay lugares a los que el entrenamiento no llega. Es monótono, no me gusta decir siempre lo mismo “hay que dar vuelta la página”. Pero es una realidad. Tenemos un partido importante por delante. Vengo, pongo la cara porque soy uno de los más grandes.. Pero tenemos que entender que esto no es la mitad de lo que puede dar un plantel de Estudiantes.

-¿Por qué hay algo del entrenamiento que no les llega?

-No lo sé, si lo supiéramos no estaríamos viviendo este momento.

-Benítez habló de que se achica el margen...

- En las situaciones incómodas siempre el técnico es el primer fusible. No creo que sea en este caso... Lamentablemente hablamos siempre de lo mismo, pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, el técnico la suya, nosotros lo nuestro y también la parte que le corresponde a los dirigentes. De esa manera tenemos que salir adelante. No hay cassette ni nada. Mucho más que entrenar y trabajar no hay.

-¿A Estudiantes le ganan o le generan con muy poco?

-Argentinos con mucho ímpetu fue para adelante. No somos capaces de sostener la intensidad de un partido. Eso nos lleva a perder.

-¿Qué les falta?

- Inteligencia... En verdad nos faltan un montón de cosas porque sino no estaríamos en esta situación. Esto es culpa de todos. Cuando las cosas van mal las cosas se reparten. Y cada uno tiene que hacer su examen de conciencia para ver dónde está fallando para tratar de mejorar. El campeonato pasa, ya estamos en la recta final y después se lamentan todos los puntos que se fueron perdiendo en el camino.

-¿Hasta dónde influyen todas las bajas que sufrió el equipo, muchas de ellas de último momento?

- Obviamente somos pocos y por más que los chicos lo hacen bien cuando ingresan no es lo mismo que jugar con el plantel titular. En el fútbol hay que conocerse, coordinar movimientos, entender al compañero... Ir cambiando semana a semana no ayuda. Pero es lo que hay, no podemos poner excusas. Con lo que tenemos debemos mejorar.

“No podemos poner excusas. Con lo que tenemos, debemos mejorar”

Mariano Andújar

Arquero de Estudiantes

“ME DA MUCHA BRONCA VER LAS TABLAS”

- Remarcaste la pérdida de puntos, ¿te referís a la tabla del promedio del año que viene?

- Con todo. Me da mucha bronca ver las tablas y ni siquiera aparecer. Preocupa, incomoda a todos, en el presente y en el futuro también. La gente está cansada pero hay que dar vuelta la página. Este grupo se entrena, los que van al Country lo pueden ver.

-¿Les duele más porque el técnico es el Chino Benítez?

- Sí, pero duele la situación. Al Chino lo queremos defender porque lo queremos y tenemos varias cosas en común. Por eso vuelvo a lo de recién, no es sólo un problema del técnico, es más global. Tenemos que ponernos todos a trabajar en beneficio del Club, que está por encima de todos y es lo más importante.