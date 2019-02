Tiene 9 años y quiso robar una joyería con un arma de juguete

| Publicado en Edición Impresa

Un niño de 9 años intentó asaltar una joyería con una réplica de pistola en la localidad bonaerense de Moreno pero el dueño del local lo hizo desistir del robo y lo sacó del comercio, tras lo cual, la madre del nene lo entregó a la Policía, informaron hoy de la fuerza.

El hecho que trascendió ayer ocurrió el sábado último. Un comerciante, identificado como Nicolás García (30), abría su joyería cuando ingresó un niño de nueve años.

“Abrí la puerta, pensé que el nene me venía a pedir plata o para comer porque en la zona muchos chicos están pasando necesidad y ya entró preguntando otra cosa”, contó la víctima.

El chico, vestido con una remera color azul y una gorra con visera, le preguntó si tenía plata en la caja y alhajas, por lo que García le dijo por qué le preguntaba eso.

“Ahí me dice ‘porque yo en realidad...’, agacha la cara, saca el arma de la cintura y me dice ‘quiero que me des todo, quedate callado”, relató el joyero.

Inmediatamente el hombre dio la vuelta al mostrador y echó al niño. “Pensé en mi hija... el nene debe pensar que está jugando. Pegué tres gritos para no entrar en batalla con él y lo saqué”, indicó García