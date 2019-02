La Región estuvo a merced de una supercelda, una tormenta tan sorpresiva como destructiva

Supercelda o supercélula. Es el nombre que la meteorología utiliza para definir lo que, en tan sólo 20 minutos, derribó 500 árboles, hizo volar techos, dejó sin luz a media ciudad y destruyó gran parte de la producción flori-frutihortícola. Un nombre para recordar y desear que no vuelva por aquí.

“Se trató de una supercelda que se formó a 70 kilómetros al sudoeste de La Plata. Se conformó, se desarrolló e impactó sobre la Ciudad en menos de una hora”, desplegando su máxima furia “en tan sólo veinte minutos”, explicó ayer a este diario el meteorólogo Sergio Jalfin, quien se desempeña en la Agencia Hidrometeorológica de la Municipalidad.

“Una supercelda es una tormenta muy severa, que en este caso impactó de lleno en La Plata con ráfagas de viento descendente de 100 kilómetros por hora promedio”, apuntó el experto, para acotar que ello se dio “en el marco de una masa de aire inestable, calurosa y húmeda”.

¿POR QUÉ EL ALERTA SURGIÓ TAN CERCA DEL INICIO DEL FENÓMENO?

Sergio Jalfin aseguró que “las superceldas son tan puntuales que en cualquier lugar del mundo es imposible predecirlas con más de una hora de antelación”.

“Sí es posible anticipar una serie de condiciones, pero el lugar y el horario exactos es prácticamente imposible de saber”, agregó.

En términos muy llanos, el desencadenante fue la llegada de un frente frío del sector sur que chocó a la “masa de aire tropical que estaba asentada sobre la Región desde hace varios días”.

Su desarrollo es rápido y violento, con ráfagas fortísimas capaces de -tal como ocurrió- levantar árboles desde la raíz o techos de viviendas. A ello se agrega la caída de una cantidad inusual de agua en escasos minutos.

“Fueron veinte minutos. En ese lapso la tormenta provocó destrozos en lugares puntuales del casco y en las localidades donde se asienta la mayoría de los invernáculos del cordón frutihortícola”, como El Peligro, Abasto, Colonia Urquiza y Melchor Romero.

Un productor platense describió el desastre que sufrieron las quintas apelando a la figura de un gigante que iba pisando y aplastando todo.

El meteorólogo apuntó, al comentársele esa apreciación, que “es exactamente el efecto que producen las ráfagas de viento descendentes, a una velocidad de 100 kilómetros por hora”.

FOTOS QUE IMPACTAN

Hay mucho material sobre las superceldas o supercélulas que el viernes a la noche, por desgracia, conocieron y sufrieron los vecinos de la Región. Y ese material siempre está acompañado por fotografías realmente impactantes, que a simple vista remiten a tornados.

“Inmensa tormenta en rotación” que “suele darse en las grandes llanuras de los Estados Unidos y en las llanuras pampeanas de Argentina”, define la más popular de las enciclopedias. “Estas tormentas son las más propensas a producir tornados de larga duración y pedazos de granizo del tamaño de una naranja”, añade. Fueron muchos los lectores que enviaron fotografías de piedras de hielo un poco más pequeñas que las naranjas, pero similares a pelotas de golf.

“Lo que los meteorólogos llaman supercélula es un tipo de tormenta espectacular (...) que se da en ocasiones contadas, ya que necesita que coincidan algunas condiciones ambientales muy concretas para formarse. Este tipo de fenómenos es poco habitual, pero cuando se forman pueden provocar meteorología severa”, explicó el experto Emilio Rey.

“En Edelap no atiende nadie”

Fue la frase que más se escuchó, en la redacción de EL DIA, entre los vecinos que reclamaron por la falta del luz. Dicen que llaman al “call center”, y no solo no dan respuestas, sino que “directamente no atienden”.