Desesperados, en distintos barrios los vecinos todavía claman por tener luz

A dos días del devastador temporal, y tras la caída de incontables postes y tendidos, aún quedaban amplias zonas sin servicio eléctrico. Entre la angustia y la bronca, la gente pide soluciones. Se replicaron los piquetes

Resisten como pueden. A tres días de la furiosa tormenta que puso “patas arriba” a la Región, miles de vecinos continuaban ayer sin suministro eléctrico. Eso se traduce en un calvario interminable.

Fueron incontables las familias que tuvieron que tirar todos los alimentos que guardaban en la heladera. O los comerciantes que perdieron su mercadería. Hubo quienes, por razones de salud, se vieron obligados a mudarse temporalmente hasta que les devuelvan la luz. A no pocos se les sumó el drama de tampoco tener agua. Y estuvieron los que no soportaron más y salieron a la calle a pedir a gritos por el servicio eléctrico.

Escenas similares se repitieron ayer en diferentes barrios, no sólo de la periferia sino también en el casco urbano. En medio de la angustia y la desesperación vecinal, los teléfonos de la redacción de EL DIA volvieron arder. La mayoría fueron llamados de quienes siguen reclamando por el pronto restablecimiento del suministro eléctrico.

Hubo quienes, para expresar su hartazgo, cortaron calles, como en 520 y 3, 58 y 31 y 29 y 32 y 520 y 161. Mientras que en una protesta por la falta de luz, en Punta Lara, la situación se desbordó y derivó en una caos de proporciones, con un incendio intencional en una dependencia policial y detenidos (ver página 16).

Anoche desde Edelap aseguraron que ayer se recuperaron “muchos usuarios puntuales. Alcanzamos el 95 % de restitución de los afectados por la tormenta”. Agregaron que durante la noche del domingo y la jornada de hoy “estaremos trabajando en zonas puntuales del cordón frutihortícola, Las Banderitas, Colonia Urquiza, San Carlos, Las Quintas y Ringuelet”.

Desde la Comuna, por su parte, se indicó que durante el encuentro que el intendente Julio Garro mantuvo con las autoridades de Edelap -ver aparte- informaron que esperaban para hoy “tener la totalidad de la ciudad con luz”.

Catarata de reclamos

Los vecinos vivieron un drama. Viviana Torres contó que vive en un edificio de 60 entre 29 y 30 donde la mitad de los departamentos seguían ayer a oscuras, al mismo tiempo que no había agua y tampoco funcionaban los ascensores. Calificó la situación, que se prolongaba desde el viernes, como “un calvario” y aseguró que “a esta altura estamos con problemas sanitarios y de higiene y no podemos mantener los alimentos frescos”.

La falta de energía eléctrica también alcanzaba a vecinos de 58 entre 29 y 30, dijo la usuaria Analía De Diego, quien al comunicarse con EL DIA manifestó estar a oscuras desde el momento de inicio de la tormenta. En esa zona en 60 entre 29 y 30, la situación era la misma.

El problema con la luz se replicaba en un vasto sector de la localidad de Hernández, según afirmó Graciela Antonelli, de 31 y 512, en un contexto de angustia porque llevaba más de 36 horas sin energía eléctrica. A su vez, para Valeria, otra vecina de 508 y 133, “son momentos desesperantes”.

Desde La Loma se manifestaron vecinos de 23 entre 34 y 35 que ayer a la tarde aún estaban a oscuras. En este caso, un frentista que se identificó como Fabricio añadió que el problema se agrava porque “hay cables de media tensión que están en el piso y son un peligro para la comunidad”. Por su parte, Valeria Martino, de 33 entre 26 y 27, expresó que “todavía los vecinos estamos esperando que devuelvan la luz”.

Uno de los sectores más afectados de la Ciudad por la falta de energía eléctrica era Altos de San Lorenzo. “Vivo en 80 entre 29 y 30 y no tengo luz desde el viernes”, señaló Claudia Denegri. En esta misma condición dijo estar Lautaro Miranda, de 27 bis y 80, quien dijo que el problema afecta a sus vecinos de por lo menos tres cuadras a la redonda.

Asimismo se escucharon quejas desde el Gigante del Oeste, en Lisandro Olmos. Verónica Lopresto dijo que en el barrio el apagón abarca de 47 a 52 y de 173 a 177. “Ya perdimos todo lo que teníamos guardado en la heladera y estamos sin agua”, relató.

También en Melchor Romero se mantenían prolongados cortes de luz, según dijo Mirta, de 518 entre 165 y 165 bis. “En la última factura pagué $1900. Con lo que cobran esto debería haber sido solucionado cuatro o cinco horas después, no 36. Es el tercer día sin energía. Y quienes atienden en Edelap no saben dar una respuesta, no saben donde están sentados”, protestó la mujer.

Por su parte, Silvia, de 174 y 518, dijo que “ya estamos tirando la comida que teníamos en el freezer y en la heladera. Hasta ahora no vimos a nadie de Edelap.”

Silvia González, de 174 esquina 118, también puso el grito en el cielo porque llevaba dos días sin luz. “¿Qué hace el OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires)? ¿Para qué sirve si nunca toman ninguna medida?”, se preguntó, furioso, Edgardo Domínguez, vecino de 518 entre 168 bis y 169, quien también descargó su bronca con Edelap.

Otros puntos de la Ciudad que ayer estuvieron sin luz fueron: 2 y 517; 29 y 532; 18 entre 509 y 519; 3 y 520; 41 entre 24 y 25; 610 y 13; 13 y 60; 27 y 80; 3 entre 517 y 518; 31 y 531; 520 entre 5 y 9; y 56 entre 7 y 8, donde Ana Mendiville dijo que “estamos tirando comida, creo que vamos a explotar, ahora creo que entiendo a los que van con los bombos a protestar a todos lados”.

