Thiago Tirante coronó un torneo inolvidable y trepó al Top 30 del ranking mundial

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

No pudo ser mejor el paso de Thiago Tirante por la ciudad de Porto Alegre, ya que al consagrarse campeón de la Copa Brasil Juniors de Tenis se coló en el Top 30 del ranking mundial de la categoría lo que le permitirá acceder directamente al cuadro principal de los Grand Slam que restan en la presente temperada: Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

El tenista platense viajó a Porto Alegre -previo paso por Lambare, Paraguay, y Criciúma, Brasil- con la consigna de sumar “bonus” en un torneo Grado A de suma importancia en el circuito Juniors. Y lo consiguió, ya que con los puntos que sumó al coronarse campeón de la Copa Brasil le permitarán ascender 97 puestos (estaba 123) para ubicarse entre los 26 mejores jugadores del mundo a nivel de juveniles.

Ahora, la próxima escala de Thiago para cerrar la gira inicial de la temporada 2019 será con su participación en la Copa Paineiras, que tendrá lugar en la ciudad de San Pablo por lo que de una vez que terminó de jugar en Porto Alegre se embarcó en un avión para dirigirse a la otra ciudad brasileña. En dicho torneo Grado B1, que se encuentra preclasificado décimo, hará su debut en la segunda ronda.

La final de la Copa Brasil no podía ser la excepción para Thiago Tirante, ya que terminó jugando su quinto partido consecutivo a tres sets (salvó en la primera ronda donde le ganó a Eliot Spizzirri, de Estados Unidos, 6-2 y 6-0) para vencer al estadounidense Martin Damm 5-7, 6-2 y 6-2.

La jornada comenzó por demás complicada en la capital del distrito de Río Grande do Sul, ya que un diluvió obligó a postergar el inicio del partido final por más de tres horas. Los organizadores, al obvervar que el clima no mejoraba, decidieron trasladar el encuentro a una cancha cubierta dentro del mismo complejo de la Associacao Leopoldina Juvenil R. Marques do Herval, de Porto Alegre.

Y para colmo de males, las cosas no arrancaron bien para el pibe del barrio La Cumbre, ya que perdió el primer sets de manera ajustada 7-5, pero como ocurrió en partidos anterior Thiago se repuso en base a un buen juego y también apelando a su fortaleza física y mental algo que se mejoró a partir de la presente temporada.

Por eso no extraño que se llevara los dos sets siguientes de forma contundente y con autoridad: 6-2 y 6-2 no dejándole chances a un rival, que atónito ante la potencia incontenible de Tirante no pudo hacer nada en la cancha de polvo de ladrillo.

“Semana inolvidable, ganando mi primer torneo Grado A, en Brasil!! Nada más que agradecimientos a mi sponsor, familia, amigos y a todo mi equipo de trabajo en Porto Alegre, Río Grande do Sul”, escribió Thiago Tirante en su cuenta personal de la red social Twitter. Como expresó, el joven tenista platense (17 años) fue una semana inolvidable para su prometedora y ascendente carrera.