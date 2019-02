El dolor de Wanda e Icardi por la muerte de Coco, el perro de la familia

El futbolista y la modelo se expresaron en sus redes sociales y recibieron el apoyo de todos sus seguidores

Wanda Nara y Mauro Icardi están viviendo un momento muy delicado. Después de casi dos años y medio de mucho amor y compañerismo, hoy les tocó despedir a un miembro muy importante de su familia.

En sus redes sociales, el futbolista de Inter le contó a sus seguidores que murió Coco, su perro de raza weimaraner. "Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto, pero seguramente allá donde estés estarás bien. Tu recuerdo no se borrará nunca. Te queremos mucho Cokito", escribió.

Por su parte, la modelo también dejó a la vista que está devastada por la partida de su mascota: "Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. @cocoicardi aunque no paremos de llorar, nos quedaremos con los lindos recuerdos. Nadie se anima a contarle a tu mejor amiga Francesca, que tanto te extrañará... Todos estamos tristes por vos y sobre todo por @mauroicardi que te amaba tanto y eras su mejor compañero de salidas. Porque no había para él mejor opción ni plan que estar con vos. Te extrañaremos, te querremos por siempre #Cokito".