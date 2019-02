El ex barra de Cambaceres preso por herir a otro, en una escucha de la “megabanda”

Se investiga si es quien le cuenta a “Pipi” Yalet que disparó contra otro hombre en Los Hornos y le pide ayuda con la Policía

Adrián Gustavo Quinteros (41), el cooperativista que el jueves pasado fue aprehendido por apuñalar en la guardia del Hospital Cestino a un hombre con el que mantiene una larga disputa presuntamente originada por una rivalidad entre barras de Cambaceres, aceptó declarar en la causa y seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.

Ante la fiscal Betina Lacki, Quinteros argumentó que “él era la víctima”, y no el denunciante, Martín “Leyo” Guzmán, quien, ya con varios cortes en la muñeca, destrozó a golpes la camioneta Ford Ranger negra que su atacante había estacionado en la puerta del hospital de Ensenada.

Martín “Leyo” Guzmán (42) también es un personaje conocido en esa localidad. Purgó condena por el crimen de un policía, estuvo ligado a la seguridad de la Uocra cuando Juan Pablo “Pata” Medina todavía parecía intocable y asumió el control de la barra de “Camba” cuando Quinteros y su hermano (hasta entonces líderes de esa facción) fueron presos acusados por distintos incidentes (un hincha de Brown baleado y un robo a mano armada).

Pero ahora Quinteros sumó un nuevo problema, ya que se cree que es suya la voz en una de las escuchas que forman parte de la causa por la llamada “megabanda”, que, presuntamente conformada por jueces, policías, barras y ex convictos, cometió delitos bajo varias modalidades durante al menos una década.

Entre los nombres de los imputados presos, se sabe, destacan algunos famosos, como el del ex juez César Melazo; Rubén “El Tucumano” Herrera y el ex comisario de la Segunda, Gustavo Bursztyn.

La escucha en cuestión se obtuvo con la intervención del teléfono de Angel Custodio “Pipi” Yalet, otro de los implicados en esa investigación que arrancó tras el crimen de Juan Farías, en 2010.

En aquel diálogo, se escuchaba lo siguiente:

NN: Pipi, lo seguí a este gato hasta Los Hornos, cuando bajo a pelearlo (le dijo) ‘dejá de hacer circo, vamos a pelear, dale cobarde, ahora te sigo, ¿hasta dónde vas?’. Hasta Los Hornos, listo, lo seguí en el viaje, bajé (...) lo empecé a seguir Pipi; me pintó la locura, empecé a los cosos (tiros); me corrrió la gorra por todos lados Pipi.

Pipi: ¿Y?

NN: Quedó ahí. me deben estar buscando.

El sujeto le comunicaba luego a Yalet que lo estaban “denunciando en la (comisaría) Tercera” de Los Hornos, en un claro intento por “mover contactos”. Yalet le confirma que por entonces estaba al frente de esa seccional Sebastián “El Pollo” Cuenca, uno de los ocho policías que están detenidos por la causa de los sobres con dinero en la Departamental, que justamente mañana comenzará a ventilarse en juicio oral.

“Está ‘El Pollo’ Cuenca, ese que fuimos a ver una vez”, le dice Yalet, agregando, en otra llamada, que este policía le informó que la denuncia por la balacera finalmente se había hecho en la comisaría Primera.

La causa de la megabanda está bajo la instrucción de la misma fiscal que intervino en el incidente del Cestino, Lacki, por lo que ya informó estas circunstancias en el expediente donde Quinteros aparecía identificado, hasta ahora, como “NN”.

“Estas situaciones de violencia claramente no les son ajenas, porque surge de la escucha de la causa Farías que lo llamó a Yalet para contarle que casi mató a uno y pedirle que le arreglara la causa en la comisaría”, apuntó una fuente judicial, destacando que “esta vez no lo logró”. Quinteros está detenido en la comisaría Sexta de Tolosa, por lesiones. Distintas fuentes confirmaron que tiene a su cargo una cooperativa que funciona en 18 y 32, donde figurarían como empleados “muchos de sus familiares, aunque no trabajan”, denunciaron.

Quinteros y “El Leyo” se cruzaron el jueves en la guardia del Cestino, a donde ambos coincidieron en llevar a sus hijos: el primero por un corte que su hija tuvo en una oreja y Guzmán por un supuesto golpe de calor. El incidente fue presenciado por varios policías.