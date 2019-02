Desde el PJ bonaerense rechazan la propuesta de intendentes de Cambiemos de eliminar las PASO

Dirigentes del peronismo bonaerense rechazaron hoy la propuesta de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsan algunos intendentes de Cambiemos, tras la confirmación que no habrá desdoblamiento de los comicios generales en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones radiales, los intendentes del PRO Jorge Macri (Vicente López) y Néstor Grindetti (Lanús) coincidieron en proponer que se modifique la ley electoral para que se eliminen las primarias abiertas de junio con el objetivo de “ahorrar varios millones de pesos”.

Ante la propuesta de los jefes comunales de Cambiemos, los intendentes del PJ, Gabriel Katopodis (San Martín), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo) y el senador bonaerense Gervasio Borzzano cuestionaron enérgicamente la iniciativa en declaraciones a Télam.

Al respecto, Katopodis criticó la propuesta de los macistras y pidió “qué se dediquen a resolver los problemas de la gente, que son graves y que dejen de pensar solo en las elecciones y cómo acomodar las reglas de juego a su conveniencia".

"Con desdoblamiento o sin, con paso o sin paso después de 3 años todo está peor”, agregó. A su turno, Nardini manifestó: “No estoy de acuerdo con lo que proponen porque es por conveniencia de ellos mismos, y no porque mejore el sistema electoral, o porque beneficie a la gente. Las PASO, son para poder ordenar las candidaturas en todos sus ordenes, municipal, provincial y nacional”.

Para Sujarchuk la iniciativa de los intendentes de Cambiemos “se contradice con ellos mismos que tenían todo listo para desdoblar y ahora dicen que quieren ahorrar, pero antes iban a gastar el doble de dinero. La democracia no se organiza de esa manera”.

En la misma línea, Menéndez afirmó: “Cambiar el sistema electoral a 4 meses antes de una elección como mínimo genera dudas y suspicacias, y me parece peligroso porque le resta credibilidad a la elección”. En tanto, Bozzano sostuvo que "el oficialismo está desconcertado. Por un lado, (el jefe de Gabinete bonaerense, Federico) Salvai dice que la gobernadora (María Eugenia Vidal) no quiere especular con las elecciones y por eso no desdobla, pero por otro lado sus intendentes salen a pedir cambios en las reglas de juego y eliminar las PASO”.

Bozzano, uno de los legisladores con línea directa con el Instituto Patria, consideró que “queda claro que Vidal y su gente se quieren despegar del presidente (Mauricio) Macri todo lo posible porque ven un escenario adverso en las primarias y no quieren que los bonaerenses los castiguen en las urnas por la pésima gestión que demostraron".

La reacción de los peronistas bonaerenses se dio luego de que el intendente Jorge Macri advirtiera esta mañana que "con los mismos argumentos que decidimos mantener unificadas las elecciones, esto es, votar menos veces y ahorrar plata, podríamos todos los espacios políticas acordar eliminar las PASO y que ese dinero se utilice para otra cosa".

En ese sentido, Grindetti apoyó la idea y consideró que "organizar una elección de estas características (PASO) cuesta mucho dinero, lleva tiempo y en definitiva no se define nada más allá de una interna partidaria".

"Siempre sostuve que debería revisarse la ley que obliga a todos los argentinos a votar en una elección interna como las PASO, es un incordio para la gente, deberían poder votar todos aquellos que estén interesados o formen parte de un espacio político", opinó Grindetti en declaraciones a la prensa.