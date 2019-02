El dólar cerró a $38,25 con una nueva intervención del Banco Central

El dólar minorista cerró hoy a $38,253 y el mayorista sigue debajo de la zona de no intervención a $37,20, pese a que el Banco Central (BCRA) compró otros US$ 75 millones.

La entidad que conduce Guido Sandleris adquirió el cupo máximo a través de dos subastas, una de US$ 50 millones y la segunda por US$ 25 millones, cuando la divisa se ubica por debajo de la zona de no intervención.

El precio promedio de adquisición se ubicó en $37,170, en tanto que el máximo valor de compra fue de $37,172.

Esta suba mínima en la cotización -apenas un centavo arriba del final de ayer- se dio a pesar de que el Central también redujo en 128 puntos básicos la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que llegó al 50,020% promedio.

El volumen negociado en el segmento de contado US$ 628,3 millones, sin operaciones en el mercado de futuros MAE. En el mercado de dinero entre bancos, conocido como el call money, se operó a un promedio del 45%.

En swaps cambiarios, se pactaron US$ 177 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 874 millones, de los cuales el 50 % se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 38,21 y $ 39,44; y tasas del 43,09 % y 39,97 % tasa nominal anual (TNA). Los precios mostraron leves bajas, en el entorno de los dos centavos.

LAS RESERVAS DEL BCRA FINALIZARON EN US$ 66.961 MILLONES

Las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron hoy en 66.961 millones de dólares. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 1 millón.

En el mercado de cambios, el BCRA realizó compras por un total de US$ 75 millones a través de dos licitaciones, informó la entidad en el Resúmen de Variables Financieras. Por último, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por 1 millón dólares.