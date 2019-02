Con ocho policías en el banquillo y 14 testigos, arrancó juicio por los “sobres”

La fiscalía promete ventilar un sistema de recaudación ilegal con el cobro de coimas. Para las defensas, se trata de una “causa armada”. Siete de los ex jefes de la fuerza están presos. El caso es de abril de 2016

| Publicado en Edición Impresa

Con los anticipos de lo que intentarán demostrar en el debate, de la fiscalía y las defensas, y la declaración de 14 testigos del procedimiento, se inició ayer en nuestra ciudad el juicio contra los ocho ex jefes policiales detenidos por presuntas dádivas en una investigación conocida como “la causa de los sobres” de la Jefatura Departamental La Plata.

Se trata de un caso inédito. Hace casi tres años, en el despacho principal de la Jefatura platense, se encontraron varios sobres con el remitente y el destinatario escritos -la comisaría y el funcionario-, por un total de casi 150 mil pesos en efectivo.

Se presume que el dinero era proveniente de la llamada “caja negra” de la Policía: la recaudación ilegal de diversos delitos, vinculados a las drogas, prostitución, juego clandestino y pedido de dinero a comerciantes para brindar “mayor cobertura de seguridad”.

Esta es la hipótesis que sostendrán en el debate y por la que posiblemente acusarán a los imputados , los fiscales Victoria Huergo y Javier Berlingieri.

Los ex jefes policiales enjuiciados son: el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowsky; y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

También son juzgados el por entonces jefe de la Comisaría Segunda, Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el titular de la seccional de Villa Elisa, Raúl Frare; y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

Todos están detenidos, menos Carballo, a quien recientemente se le otorgó el arresto domiciliario.

También esta siendo juzgada y no fue detenida la oficial María de los Angeles Ramírez, acusada de encubrimiento agravado.

Durante este proceso, previo a juicio, estuvo detenido el ex comisario Federico Máximo Jurado, quien fue hallado sin vida en enero de 2017, en un calabozo de la Unidad 9. (ver aparte)

En esta causa también está imputado Juan Retamozo, aunque él no fue detenido porque no se pudo hacer el peritaje caligráfico que lo vincule con los sobres.

Todos perdieron su condición de policías al ser exonerados, la sanción más severa de la administración bonaerense.

“SOBRES Y DINERO PLANTADOS”

Ayer, también manifestaron sus lineamientos las defensa, a cargo de los abogados Juan Pesquera, Luis Giordano, Oscar Salas, Christian Romano, Daniel Mazzocchini; y la defensora oficial María Victoria Palomino.

El doctor Salas, titular de la defensa de Camerini, planteó que se trata de “una causa armada por Asuntos Internos con colaboración de personal judicial”.

También alegó que el caso tiene “mucha presión mediática” y que en esta “quimera judicial”, tal como denominó a esta causa, los sobres con dinero. fueron “plantados”.

En tanto, la defensora Oficial Palomino (que patrocina a Cuenca), afirmó que solicitará la absolución de su asistido, ya que considera que éste “no fue partícipe de organización delictiva alguna”.

El abogado Giordano, que defiende a Ramírez, señaló en su lineamiento, que pedirá la absolución. Es que el letrado considera que la imputada es totalmente ajena al hecho que se está juzgando porque “no incurrió en ninguna infracción a la ley penal” .

Por último alegó que este es “un claro ejemplo de inexistencia de delito”.

El juicio seguirá hoy, a partir de las 9 de la mañana, en la sala de audiencias de la planta baja del fuero penal de 8 y 57.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal III - integrado por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini- se extenderá hasta el 18 de este mes.

Para el debate fueron convocados cerca de 100 testigos.

En total son ocho los ex uniformados procesados luego del hallazgo de más de 150 mil pesos en la Jefatura Departamental La Plata, allá por abril de 2016.

En aquella oportunidad, se encontraron en el edificio, ubicado en 12 entre 60 y 61, 36 sobres que contenían en total $153.700.

Una denuncia anónima había advertido a Asuntos Internos que el jefe de la Departamental recaudaba coimas de las comisarías.

TESTIGOS DEL PROCEDIMIENTO

Ayer, luego de los lineamientos de las partes, comenzaron a declarar los testigos que estuvieron presente durante el procedimiento que se realizó en la sede de la Jefatura Departamental.

El primero en prestar declaración, de los 14 que declararon ayer, fue Osvaldo Rodríguez, un joven de La Plata que fue testigo presencial del operativo.

El joven relató que ingresó “a un despacho de la jefatura ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 en La Plata, se abrieron dos cajones de un escritorio y en el primero había efectos personales y en el segundo más de 30 sobres”.

Detalló que una vez encontrados los sobres “se labró un acta, se precintaron en una bolsa y de allí lo trasladaron a la fiscalía donde empezaron a abrirlos y vi que contenían dinero”.

El testigo afirmó también que los sobres “eran comunes, blancos, como los de una carta y tenían inscripciones con nombres de comisarías”.

Tras ese relato, fue el turno de los integrantes de Asuntos Internos de la policía que participaron de operativo, entre ellos el director general de asistencia operacional, Gerardo Remis.

El funcionario dio detalles de cómo se realizó la investigación a partir de una denuncia anónima que revelaba “que los primeros días de cada mes se recaudaba el dinero” en la departamental.

“Se envió personal encubierto a vigilar el ingreso a la dependencia policial y comenzamos a ver movimientos extraños, patrulleros de diferentes comisarías que llegaban al lugar, estaban unos minutos y se retiraban”, graficó.

Ramis ratificó también que los sobres fueron encontrados en el segundo cajón del escritorio, tal como declaró el testigo, “y de ahí llevados ante el fiscal penal Marcelo Martini que los abrió en la fiscalía”.