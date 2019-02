Segunda jornada de testigos en la causa sobres

| Publicado en Edición Impresa

Con la declaración de otros tres testigos del procedimiento, continuó ayer en nuestra ciudad el juicio contra ocho ex jefes policiales detenidos por presuntas dádivas en una investigación conocida como “la causa de los sobres” de la Jefatura Departamental La Plata.

Los testigos reiteraron cómo se realizó el operativo, en el que se secuestraron 36 sobres que contenían en total $153.700, con los nombres del remitente y el destinatario.

Se presume que el dinero era de la llamada “caja negra” de la Policía: la recaudación ilegal vinculada a las drogas, prostitución, juego clandestino y pedido de dinero a comerciantes para brindar “mayor cobertura de seguridad”.

Esta es la hipótesis que mantuvo la acusación -al pronunciar antayer los lineamientos- a cargo de los fiscales Victoria Huergo y Gabriel Berlinghieri.

Los ex jefes policiales enjuiciados son: el por entonces titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowsky; y el ex jefe de calle, oficial Ariel Huck. También son juzgados el por entonces jefe de la Segunda, Sebastián Velázquez; el de la de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el titular de la seccional de Villa Elisa, Raúl Frare; y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

En la primera jornada de juicio, anteayer, también manifestaron sus lineamientos las defensa, a cargo de los abogados Juan Pesquera, Luis Giordano, Oscar Salas, Christian Romano, Daniel Mazzocchini; y la defensora oficial María Victoria Palomino.

Salas, titular de la defensa de Camerini, planteó que se trata de “una causa armada por Asuntos Internos con colaboración de personal judicial”.

También alegó que el caso tiene “mucha presión mediática” y que en esta “quimera judicial”, tal como denominó a esta causa, los sobres con dinero. fueron “plantados”.

En tanto, la defensora Oficial Palomino (que patrocina a Cuenca), afirmó que solicitará la absolución de su asistido, ya que considera que éste “no fue partícipe de organización delictiva alguna”.

“INEXISTENCIA DE DELITO”

El abogado Giordano, que defiende a Ramírez, señaló en su lineamiento, que pedirá la absolución. Es que el letrado considera que la imputada es totalmente ajena al hecho que se está juzgando porque “no incurrió en ninguna infracción a la ley penal” .

Por último alegó que este es “un claro ejemplo de inexistencia de delito”.