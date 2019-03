EN VIVO.- Vidal anunció que "vamos a seguir reclamando por el Fondo del Conurbano"

La gobernadora María Eugenia Vidal inaugura el 147º período legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, deja abierto un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. Como viene publicando este diario, se espera que la mandataria provincial realiza un repaso por los logros de los últimos tres años, especialmente, la inversión realizada en obras de infraestructura, así como la rehabilitación edilicia en escuelas de la Provincia.

Pero también hará referencia a los proyectos para los próximos cuatro años, entre ellos, la realización del último tramo de la obra hidráulica del Río Salado, además de un programa que reforzará las salas de atención primaria en el área metropolitana.

Parte de su discurso:

* "Hace tres años en este mismo lugar les dije que la Provincia dolía y les prometí un cambio profundo. Tres años más tarde podemos preguntarnos: ¿qué cambió?. Más allá de los logros y de lo pendiente, la respuesta más importante es una sola: cambiaron los bonaerenses. Fueron ellos los que en 2015 cambiaron el gobierno y en 2017 volvieron a apoyar ese cambio. Esa valentía y esa fuerza nos empujó a todos a cambiar".

* "Ya no se oculta la verdad. Por eso, en un año donde van a escuchar muchos discursos y posiciones, una vez más, como lo hice siempre, voy a hablar de los hechos, sin verso. Porque la realidad no se cambia con relatos. La realidad se cambia con trabajo, dando las peleas difíciles y no bajando los brazos. Y no hablo solo de mi equipo de Gobierno. Estoy hablando de todos".

* "Sé también que estuvieron debatiendo dos leyes que cuentan con un gran consenso legislativo: la Ley de Extinción de Dominio y la ley de Alquileres. Las dos son muy importantes para los bonaerenses, muestran que en esta Legislatura hay diálogo y espero que sigan avanzando. El Poder Judicial también cambió. Más de 13.500 jueces, defensores y fiscales van a mostrar públicamente su patrimonio. Además los fiscales tienen un nuevo Código de Ética que entre otras cosas les impide participar de reuniones partidarias y refuerza la independencia de la Justicia. Empezaron a apartar a los que hacían las cosas mal y a generar más instancias de encuentro con las víctimas. Tenemos una nueva Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. Funcionarios judiciales, fiscales y 14 jueces corruptos dejaron su cargo".

* "El compromiso del Presidente con la Provincia no fue por cadena nacional.Las cosas que lo reflejan son concretas, quedan para siempre y son para los vecinos. Estuvo con nosotros dando las peleas y las discusiones difíciles que había que dar. Discusiones como la del Fondo del Conurbano. En más de una década ningún presidente ni ningún gobernador se animaron a darla porque significaba cortar con las aspiraciones políticas y enfrentarse al resto de los gobernadores. Nosotros no somos lo mismo. Hablamos con el Presidente, fuimos a la Corte, al Congreso, peleamos por lo que nos corresponde, y comenzamos a recuperar los fondos que nos habían quitado. Vamos a seguir reclamando por lo que falta que es la actualización del Fondo del Conurbano".

* "Parte del legado que vamos a dejar es que el próximo gobernador, sea del color político que sea, cuente con más recursos. El Presidente además nos acompañó en obras concretas como la Ruta 7, la 8 y la 5 después de muchos años de espera. En los Metrobuses que muchos criticaban y hoy son una realidad en La Matanza, 3 de Febrero y Morón. En obras de cloacas como las que recorrimos hace unas semanas en la cuenca Matanza-Riachuelo, o la del Salado donde estamos trabajando en el tramo más grande y recorrimos este lunes. Y en peleas como las que estamos dando contra los narcos, contra las mafias y los delincuentes que sería imposible darlas sin él".