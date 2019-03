“Si Cristina Kirchner no es candidata, va a haber una PASO en la oposición”

El jefe de los diputados kirchneristas abogó por el armado de un frente que unifique a los distintos sectores del peronismo

| Publicado en Edición Impresa

Por: Mariano Spezzapria



@mspezzapria

El jefe de los diputados nacionales del kirchnerismo recibió a EL DIA en su despacho del tercer piso del Congreso. Desde allí, trazó un crudo diagnóstico sobre la situación política y económica del país; evaluó las chances del peronismo de regresar al poder e incluso barajó como una posibilidad cierta que Cristina Kirchner no sea candidata a la Presidencia este año. “Si en serio queremos ganarle a [Mauricio] Macri, el camino más corto y rápido es la unidad de la oposición”, advirtió.

Rossi ratificó su precandidatura presidencial y dijo que si Cristina no compite, las diferencias se van a dirimir en una PASO con dirigentes entre los que mencionó a Felipe Solá –que regresó al PJ tras su paso por el Frente Renovador- pero también nombró a Sergio Massa, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Roberto Lavagna. El ex gobernador Daniel Scioli también aspira a integrar ese lote. “Los distintos balances sobre el pasado no deben impedir una mirada común del futuro”, aseguró.

-Algunos dicen que el “Círculo rojo” no quiere de candidatos a Macri, ni a Cristina, sino a Vidal y a Lavagna. ¿Qué opina de ese comentario?

-Descreo de la influencia del Círculo rojo a la hora de elegir candidatos. Es cierto que el capital es miedoso y tratará de buscar escenarios de estabilidad. Con devaluaciones continuas como las que tenemos, las empresas cada vez pierden más valor. Están a un tiro de que un fondo de inversión las termine comprando. Pero me parece que se construyen escenarios y eso tiene limitaciones, son más análisis que realidades. No me imagino que Cristina le dé bola al Círculo rojo.

-Igualmente la oposición parece lejos de conseguir un armado sólido...

-Es cierto que tenemos que dar varios pasos. Pero si en serio queremos ganarle a Macri, el camino más corto y más directo es la unidad de la oposición. Eso permitiría estar en condiciones de ganar en primera vuelta. Creo que si se une la oposición, llegaremos al 45% de los votos. Y si hay diferencias entre los distintos candidatos, que se diriman usando virtuosamente las PASO.

“Este es el gobierno que más daño le hizo a los argentinos desde el regreso de la democracia”

-Hay dirigentes opositores que creen que van a ganar las elecciones por la economía. ¿Piensa igual?

-Descreo de lo que dicen algunos compañeros sobre que los desaguisados económicos del Gobierno nos van a depositar en el poder. No debemos especular con ganar las elecciones por defecto, sino construyendo afecto. Enamorando al pueblo argentino, generando una nueva utopía, una nueva esperanza. Esos sueños se generan sobre las ideas, no sobre la arquitectura electoral.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación del país?

-Creo que este es el peor gobierno desde que recuperamos la democracia, el que más daño le ha hecho a los argentinos, salvando el interregno de De la Rúa. Va a terminar la gestión sin ningún indicador positivo. El PBI va a caer cuatro puntos, vamos a tener un país más empobrecido y desigual. La deuda será del 100% del PBI, la inflación del 35% y la desocupación estará en dos dígitos. La recesión, más la inflación, provocan una combinación letal.

-¿Y la herencia recibida? ¿La Argentina no tenía problemas en 2015?

-Sí, tenía problemas, pero era una Argentina que estaba funcionando. No estaba en crisis. Macri es un presidente privilegiado de la democracia. Alfonsín recibió el país de la dictadura; Menem con la hiperinflación; De la Rúa con la híper-desocupación; Duhalde y Néstor con la crisis de 2001. Pero no había crisis en 2015.

-¿No hace ninguna autocrítica?

-Si hubieran dicho que las tarifas estaban muy bajas, porque no alentaban el consumo responsable, me hubiera parecido razonable. ¿Pero aumentar 1800% ó 2000% para recomponer la tasa de ganancia de las empresas? Ellos mismos decían que no tenían crisis en diciembre de 2015. No podría haber habido crisis con una Presidenta que se fue con un millón de personas en la Plaza.

-¿Desde su rol de opositor le preocupa la inestabilidad del dólar?

-Estamos frente a un programa financiero muy atado a los humores internacionales. Si gran parte de los dólares que circulan en la Argentina vienen del ´carry trade´, entonces cualquier situación de vulnerabilidad genera turbulencias en el mercado. Habló el presidente Macri (ante la Asamblea Legislativa) y subieron el dólar y el riesgo país. Por lo tanto, vamos a tener más inflación.

-Está la teoría de que el mercado teme un regreso del kirchnerismo...

-Me río cuando dicen que si gana la oposición, se van los inversores. Hay hombres de negocios que están deseando que no gane Macri, que están trabajando a pérdida, pensando que el 10 de diciembre puede empezar una etapa distinta. Y Cristina va a jugar un rol protagónico, por lo que significa para la construcción de este frente opositor, amplio y democrático.

-¿Y si Cristina decide no ser candidata?

-Si Cristina no es candidata, va a haber una PASO en la oposición.

-¿A quiénes incluye en esa gran interna opositora?

-Yo me voy a presentar. Me siento con mucha confianza luego de haber recorrido 118 municipios bonaerenses, la mayoría de las provincias argentinas y la Costa atlántica este verano. La recepción de la gente es muy buena. También hay otros referentes como Felipe Solá (o Daniel Scioli, a quien no mencionó). Y está Massa, si viene. También Pichetto, Urtubey y Lavagna.

-¿Pero no hace falta una renovación de dirigentes?

-No lo veo en términos de dirigentes. La oposición hoy son los partidos, el movimiento obrero, las organizaciones sociales, el movimiento de mujeres (que es más inorgánico), las organizaciones juveniles, las centrales empresarias críticas al modelo. Todo eso es la oposición. Y la encabezará él o la que esté en mejores condiciones en ese momento. Y si no hay acuerdo, que haya PASO.

-¿Con base en el peronismo?

-Sin duda.