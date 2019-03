Moscardini está feliz, pero el domingo correrá la última competencia en TC Mouras

El pibe de Los Hornos se “despedirá” de la otra categoría motriz, en el Autódromo Mouras, por “falta de presupuesto”

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

Nicolás Moscardini fue el nombre del automovilismo del último fin de semana. El joven y promisorio piloto platense ganó la primera competencia de la temporada de TC 2000, en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

El pibe de Los Hornos está feliz, pero en su camino no son todas rosas, ya que debido a la “falta de presupuesto” el domingo en el circuito de La Plata correrá la última competencia del TC Mouras.

“Si bien estoy feliz por haber arrancado ganando en el TC 2000; pero a su vez un poco triste, porque el domingo voy a correr la última carrera en el TC Mouras al menos por esta temporada. Yo me había comprometido con el equipo a disputar las tres primeras carreras del año y después iba a ver lo que pasaba. La situación económica está complicada y el presupuesto no me da para seguir en una categoría que me gusta mucho y me sentí cómodo”, dijo Moscardini en dialogo con este medio.

En la primera competencia del TC Mouras, que se disputó en el circuito entrerriano de Concepción del Uruguay, Moscardini (con Ford) ocupó la octava colocación; mientras que en la segunda carrera, en el Autódromo Roberto Mouras de nuestra ciudad culminó en el décimo puesto por lo que en la clasificación general del campeonato se encuentra en el quinto lugar a 31,5 puntos del líder absoluto, Daniel Nefa.

Claro que Moscardini estuvo a punto de “quedarse parado” durante todo el año, ya que tenía todo arreglado con un equipo de TC 2000, pero al final lo “dejó a pie” por una cuestión económica. El miércoles pasado se comunicaron con el piloto de La Plata los responsables del Ambrosio Racing para darle la oportunidad de sentarse en la butaca de un Renault Fluence.

“Se llegó a un acuerdo rápido” comentó Moscardini a lo que agregó que “el jueves a las seis de la mañana tomé un avión hacía Córdoba y a las ocho me junté con el equipo para resolver todo, el ploteo del auto e inclusive me tuvieron que hacer el buzo antiflama para poder correr. Todo se hizo rápido, ya que al día sugerente eran los entrenamientos en el Cabalén y me adapté muy bien, ya que en esa pruebas hice el mejor tiempo”.

En la clasificación del sábado en la ciudad cordobesa de Alta Gracia se quedó con la tercera con el tercer puesto, pero ese mismo día en el spring rompió el motor y los mecánicos tuvieron que cambiar la unidad motriz en el Renault Fluence número 9.

“En todo momento el equipo liderado por Marcelo Ambrogio me hizo sentir cómodo y me quitó toda presión. Me dieron un vehículo excelente. En la quinta vuelta tuve la oportunidad de pasar al frente aprovechando que (Rodrigo) Lugón y (Martín) Chialvo se disputaban el primer puesto. De ahí en más tuve que apretar el acelerador hasta la bandera a cuadros”, resaltó Moscardini.

Nico está feliz y contento con el triunfo en tierra cordobesa, porque entre otras cosas ya lo habilita para tener la chance de ser campeón.