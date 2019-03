El detenido por el crimen de su pareja dijo que la mujer estaba deprimida y se tiró

Rubén Miño reconoció que discutieron e incluso forceajeron, pero sostuvo que la mujer abrió la puerta para irse y saltó del 2º piso

Rubén Miño, el hombre de 60 años, detenido el domingo como presunto responsable del femicidio de Rosa Mariela González Martínez (54), negó ayer cualquier responsabilidad con el trágico final para la mujer con quien estaba en pareja desde hacía unos 10 meses y declaró ante el fiscal de la causa que ella se arrojó al vacío desde el segundo piso, en el departamento que compartían en el barrio El Dique, Ensenada.

La tragedia se desató entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La mujer, de nacionalidad paraguaya y 54 años cayó en un patio lindero al complejo desarrollado en tres plantas, en el interior de la manzana. Son alrededor de cinco metros hacia el suelo desde el punto final de la escalera a cielo abierto que conecta la planta baja con los dos pisos. Y fue letal el golpe en la cabeza contra un tronco.

Para el fiscal penal en turno, Álvaro Garganta (UFI Nº 11), la mujer fue arrojada por Miño, en medio de una pelea.

El detenido, asesorado por el abogado Matías Pitra Sanz, ayer se presentó a la citación a declaración indagatoria. “Para esto ya se habían hecho las 3 de la mañana. Entonces, le digo, no me quieras pegar. Le paré las manos y me alejé de ella. Me buscó por el otro lado, con intención de pegarme y yo le digo, frenemos esto porque yo te amo y no quiero terminar mal. Entonces, ella se volvió para el lado de la salida del departamento, previo a insultarme y me dijo ´entonces, me voy´. Abrió la puerta con todo y se tiró por encima de la baranda”. El relato de Miño, que ya consta en el expediente judicial, habla sobre el punto final de una noche larga, que había empezado alrededor de las 21. La pareja, según indicó el acusado, había llegado a casa desde Berisso, donde compartían tareas de pintura y refacción en una vivienda de un hijo de Miño, a la que pensaban mudarse para esquivar el gasto del alquiler.

Según el detenido, cuando pasó a buscar a Mariela (así la llamaba, según declaró) notó que la mujer había bebido vino. Planeaban pasar por el departamento, bañarse y seguir viaje hacia una fiesta con amigos y familiares, pero las cosas se complicaron en la previa, cuando -según dijo- notó a su pareja “con lágrimas en los ojos”. El cuadro de tristeza y el consumo de vino en una circunstancia inusual, Miño lo asoció con una situación de tensión en la familia de la mujer, con sus hijos y nietos, en la casa en la que ella había vivido (en Villa Alba).

Aún en ese estado, dijo que decidieron emprender viaje a la fiesta, pero en el auto las cosas empeoraron. Según declaró Miño, tanto fue así que la mujer bajó del auto y comenzó a caminar. La convenció de subir, pero abrió la puerta en dos oportunidades con el vehículo en movimiento.

Finalmente, cuando ya se había cancelado la opción de la fiesta y Miño volvió a frenar, descendió y comenzó a caminar sola. El hombre le dijo al fiscal que volvió solo al departamento y su pareja apareció una y media después. “Te recibo porque no soy una mala persona”, le dijo cuando la mujer tocó timbre, según su declaración.

Mariela subió y comenzó una charla, mientras tomaban vino de una botella que Miño dijo haber comprado para la frustrada salida, que derivó en discusión. Según el hombre, Mariela le reprochó por relaciones, que él negó, con una conocida de ambos y con su ex mujer.

Miño dijo que le devolvió a la mujer una presunción de inconducta con un familiar y eso la encrespó.

La situación, según el relato del acusado, se tornó violenta en las palabras y luego pasaron a las manos. Pero Miño aseguró que solo las usó para frenar los arranques de González Martínez. También declararon ante la UFI Nº 11 algunos vecinos. Uno, por caso, reprodujo una frase de Miño, quebrado, sobre el cuerpo inerte de Mariela, en el patio de la casa de al lado: “qué hiciste”.

Nada de lo que sucedió ayer, cambió la evaluación del fiscal Garganta, para quien hubo un femicidio. Tras la declaración de Miño, una fuente del equipo de la fiscalía dijo que “no logra despejar las dudas con respecto a las lesiones en su cuerpo como resabio de una pelea con la mujer. A eso hay que sumar los rastros de una pelea en el departamento como el hecho de que la mujer tuviera un aro colocado y el otro estuviera tirado adentro. También había cigarrillos encendidos al lado del cuerpo de la víctima”. Para el investigador que habló con este diario “es difícil pensar que alguien se suicide fumando”. La fuente indicó que, “según Miño la mujer había tenido un intento de suicidio y mostraba personalidad variable, pero eso no está acreditado”.