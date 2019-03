Mañana darán a conocer el veredicto en la causa de "los sobres de la departamental"

La Justicia Penal de La Plata dará a conocer mañana su veredicto en el juicio a ocho ex jefes policiales acusados de conformar una red de recaudación y distribución de dinero ilegal, descubierta hace tres años con el hallazgo de sobres con dinero en la Jefatura Departamental.

La última audiencia comenzará a las 12 en el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata, integrado por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, que juzgan a ocho ex comisarios bonaerenses por los delitos de "asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)".

Los acusados y detenidos en esta causa son el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; quien era su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skaramowsky, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

En la misma situación están el ex jefe de la comisaría segunda; Sebastián Velázquez; el de la seccional de Los Hornos, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

En la causa también estuvo acusado y preso el ex comisario Federico Máximo Jurado, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de la capital bonaerense.

Durante su alegato, la fiscal de juicio, Virginia Huergo, solicitó penas de entre 8 y 9 años para los ex comisarios acusados de conformar una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar dinero de manera ilegal.