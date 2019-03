Con una demanda sostenida, el dólar trepó 36 centavos y cerró a $41,95

| Publicado en Edición Impresa

El dólar minorista avanzó 36 centavos y cerró a $41,95 promedio, en una jornada en la que prevaleció la demanda por sobre la oferta de divisas, que los analistas destacan que es escasa. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 636,5 millones

En este escenario el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba de tasas de Leliq de 101,2 puntos básicos al finalizar en un promedio de 64,88% para un total adjudicado de $210.122 millones.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó a $40,85 centavos.

Mauro Mazza, research de Bullmarket Brokers, explicó que la suba en la cotización de la divisa se debió a que “ayer un fondo dolarizó a 48 horas una posición grande en renta cobrada por el bono que ajusta con la tasa de política monetaria y esto generó un desequilibrio que siguió impactando hoy en la plaza. Pero luego tuvimos una plaza muy comercial y poco financiera”.

Para Mazza, “estamos con tasas similares a enero pero con una oferta que no es en avalancha” y que “el incremento de tasa tiene más que ver con lo que se estima de inflación para marzo, que volvería a estar en valores de febrero”.

“Estamos esperando que la liquidación maicera se haga sentir la semana que viene y fuerte, por ahora el campo está liquidando entre US$ 85 millones y US$ 90 millones diarios, esperamos que llegue a US$ 150 millones a partir de la semana que viene cuando la cosecha acelere la liquidación”.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que la rueda se caracterizó por ser de alta volatilidad y fluctuación en la que “la divisa norteamericana operó con una fuerte suba inicial que se diluyó al transcurrir la mitad de la sesión”.

“La suba de la tasa de Leliq logró revertir el alza inicial y recortó fuertemente la corrección alcista de hoy”, dijo.

“Máximos en $41,33 y mínimos en $40,80 dieron cuenta del extenso recorrido experimentado por la cotización del dólar mayorista”, finalizó Quintana.

En tanto, Christian Buteler, analista financiero, comentó que el dólar mayorista tuvo un arranque de fuerte suba “que logró ser controlado a fuerza de un nuevo incremento de tasa, mientras que el volumen sigue dentro de valores normales”.

Y advirtió que “el piso de la tasa promedio de las Leliq fue el 14 de febrero en 43,937%. Hoy (por ayer) en la última subasta marcó 65,407%. Pasaron 22 jornadas y la tasa se disparó 21,47 puntos porcentuales y en el mismo lapso el dólar mayorista subió de $38,22 a $40,85, un avance de 6,88%”.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, afirmó que cuando el BCRA dio a conocer el resultado de la primera licitación de Leliq, “el dólar llegó a alcanzar un máximo de $41,33 mostrando la sensibilidad que tiene la divisa ante la necesidad de los compradores, sin importarle la tasa mencionada que utilizan los bancos para constituir los encajes remunerados”.