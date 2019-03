Lavagna tropezó con la primera piedra tras la reunión con el gobernador de Córdoba

“Terminantemente, no indultaría a los condenados por corrupción”, aseguró Lavagna luego del encuentro con Schiaretti

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Hasta el momento venía dulce: dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y personajes muy populares como Marcelo Tinelli habían manifestado claramente un apoyo a su proyecto presidencial. Pero Roberto Lavagna se topó ayer con la primera piedra en el zapato, cuando el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le insistió con que el espacio de Alternativa Federal tendrá que dirimir sus liderazgos en las PASO previstas para agosto próximo.

No es que la reunión entre Schiaretti y Lavagna, en la casa de gobierno provincial, haya sido cortante ni mucho menos. Pero el gobernador mediterráneo ratificó ante el ex ministro de Economía que el peronismo no kirchnerista y sus potenciales aliados –el socialismo santafesino, el GEN de Margarita Stolbizer y radicales desencantados de Cambiemos- ya acordaron elegir a su candidato presidencial en una interna y no por consenso, como quiere Lavagna.

Schiaretti se convirtió, de un tiempo a esta parte, en el garante de las reglas de juego sobre las que se ensambla Alternativa Federal. De hecho, es uno de los referentes que se opone en forma tajante a un acuerdo con el kirchnerismo –algo que formó parte del pacto fundacional de la “mesa de los cuatro”- y ahora es quien pone en valor el mecanismo de las PASO que reclaman en el espacio los precandidatos Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto.

No obstante, según afirmaron fuentes cercanas a Schiaretti en diálogo con EL DIA, el gobernador de Córdoba y Lavagna acordaron que la resolución sobre las candidaturas recién tendrá lugar en junio, una vez que concluya el “proceso de consolidación del espacio”. El 22 de ese mes vencerá el plazo para la inscripción de las precandidaturas previsto en el calendario electoral nacional. El ex ministro pretende ser ungido por aclamación, para encarnar la “unidad de la oposición”.

Aunque por el momento, el trío Massa-Urtubey-Pichetto no declina sus aspiraciones y sus respectivos comandos de campaña se encuentran en plena búsqueda de una fórmula para amalgamar el apoyo que cada uno de ellos recibe en las encuestas. Si se agrega a Lavagna a ese lote, Alternativa Federal se ubica en torno a los 25 puntos porcentuales, por detrás del presidente Mauricio Macri y de su antecesora Cristina Kirchner, pero en condiciones de competirles.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, la irrupción de Lavagna en el escenario electoral fortalece las posibilidades de Alternativa Federal, máxime cuando se especula con que Cristina decida no competir por la Presidencia. Así debe comprenderse el pronunciamiento de gobernadores del PJ como el sanjuanino Sergio Uñac, quien no descartó que pueda convertirse en el compañero de fórmula de Lavagna, pese a que no es refractario al kirchnerismo.

El Gobierno nacional también reaccionó en los últimos días frente a la incursión de Lavagna. El presidente Macri le pidió más “humildad” en su diagnóstico sobre la economía, Marcos Peña lo tildó de “conservador” y Nicolás Dujovne puso en duda que el modelo de 2002/3 haya sido bueno para el país. No faltó entonces quien interpretara que Cambiemos puede perder con Lavagna votos de aquellos que están desencantados de Macri, pero no sufriría lo mismo Cristina.

En el plano programático, Lavagna se llevó de Córdoba una mirada coincidente de Schiaretti. “Coincidieron en que para superar la crisis, salir del estancamiento y crecer sostenidamente con justicia social, el próximo gobierno tiene que ser de unidad nacional”, definieron los voceros. Es que Lavagna cree que la situación económica es muy delicada y que hará falta ganar músculo político para superarla.