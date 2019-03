Dramático rescate de estudiantes de un transporte incendiado por el propio chofer

La policía italiana rescató ayer a 51 estudiantes que fueron tomados como rehenes y amenazados en un transporte cerca de Milán por su conductor, un italiano de origen senegalés que aludió a la suerte de los migrantes africanos muertos en el mar Mediterráneo antes de incendiar el vehículo.

"Es un milagro, podría haber sido una masacre. Los carabineros han actuado en forma excepcional, bloquearon el autobús y salvaron a todos los niños", explicó Francesco Greco, el fiscal de Milán, en el norte de Italia.

El chofer fue arrestado por los cargos de "toma de rehenes, masacre e incendio", con el agravante de "terrorismo".

Según su abogado, el hombre explicó durante el interrogatorio que deseaba "llamar la atención sobre las consecuencias de las políticas migratorias".

"Perdí a tres hijos en el mar", afirmó el conductor durante la toma de rehenes, según el testimonio de un adolescente, difundido por las redes sociales de los medios italianos.

Ousseynou Sy, de 47 años y con nacionalidad italiana desde 2004, "actuó como un lobo solitario", sin vínculos con el islamismo radical, consideró en rueda de prensa el jefe de la célula antiterrorista de Milán, Alberto Nobili.

Sus actos fueron "premeditados" y "quería que el mundo entero hablara de su historia", explicó Nobili. El hombre publicó en YouTube un video explicando su acción.

BREAKING #Milan #Milano #Italy TERROR ATTACK Migrant from Senegal kidnaps a bus full of children, locks them up and put bus on fire, thanks to police all children are safe.pic.twitter.com/8nHrSjhco1