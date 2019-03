Cobos cree que para Cambiemos Lavagna es "el candidato más duro a enfrentar"

El ex vicepresidente y actual senador radical Julio Cobos (Cambiemos) dijo hoy que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna es "el candidato más duro a enfrentar" para su espacio político, y lo definió como "una buena oferta electoral" por su trayectoria económica y porque "puede sacar votos de distintos sectores".

"El candidato más duro para enfrentar es Roberto Lavagna porque tiene una historia económica fuerte, y hoy eso es el principal problema en el país, además de que puede sacar votos de distintos sectores", explicó Cobos a radio La Red.

Además, evaluó que "si Lavagna conforma un espacio dentro de Argentina Federal (AF) o el Frente Renovador (FR) será un buen referente, una buena oferta electoral".

Respecto de las declaraciones presidenciales de ayer, cuando el presidente Mauricio Macri dijo que estaba "caliente", Cobos analizó que "al gobernar a uno le tocan distintos momentos y esas son expresiones de bronca por la insatisfacción propia de uno mismo"·

Por otra parte, indicó que "Cambiemos no está pasando un buen momento por las diferencias internas en cada provincia" y que cuando la UCR decidió ir a la alianza que resultó gobernante "se optó por la decisión de la mayoría", tras la Convención Nacional del partido realizada en Gualeguaychú en 2015.

"Ahora estamos transitando internas, pero nos debemos ese debate en profundidad en lo nacional", indicó.

A modo de balance de la gestión actual, Cobos lamentó "no haber podido cumplir con las metas fijadas al inicio del gobierno en pobreza, inflación y muchas otras falencias que tenemos en el tema económico", y ejemplificó con "las altas tasas de interés".

"Ahora hay que ver cómo salimos de esto", finalizó.