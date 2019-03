Ladrones redujeron en su departamento a una empleada de Asuntos Internos

Los dos intrusos se colaron de madrugada y sorprendieron a la chica, que estaba sola. Huyeron con plata y objetos de valor

Dos hombres que se movilizaban en un auto ingresaron en la casa de una mujer que trabaja en el área de seguridad y la amenazaron para llevarse todo lo de valor que encontraron, aunque no la lastimaron y tampoco le robaron armas ni elementos vinculados con la fuerza, informaron fuentes oficiales.

De los ladrones es poco lo que se sabe, ya que la víctima no llegó a ver en qué vehículo huyeron, como tampoco qué dirección tomaron. Si algún testigo aportó esa información, no se hizo público.

Los investigadores se limitaron a informar que en procura de identificar a los responsables “se analiza el material de las cámaras de seguridad” públicas y privadas que funcionan en la zona del hecho.

Es que esto pasó en los primeros minutos de ayer en uno de los cincos departamentos de un PH situado en 2 y 65, donde al menos dos intrusos sorprendieron a una mujer que estaba sola.

En un primer momento se informó que la víctima es una oficial subinspector de la Policía Bonaerense, aunque luego aclararon que se trata de una empleada administrativa de la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del ministerio de Seguridad de la Provincia. “Es secretaria de una auditoría sumarial”, detallaron los voceros.

Lo concreto es que los sujetos seguramente desconocían la condición de esta joven de 25 años a la que redujeron bajo amenazas, en un típico asalto al voleo.

Sin que ella opusiera resistencia, los delincuentes revisaron toda la casa e, incluso, rompieron muebles en busca de más dinero, aunque no ejercieron violencia física contra ella.

No trascendió cuánto tiempo permanecieron en el lugar, pero los voceros confirmaron que no se retiraron hasta que tuvieron la certeza de que no había nada más para robar. “Los asaltantes huyeron con dinero y algunas pertenencias”, detallaron en el reporte, en un auto que los alejó de la escena antes de que llegara el primer patrullero.

Apenas volvió a sentirse a salvo, la chica pidió ayuda al 911. Ante los policías que acudieron a la denuncia contó lo que había pasado y describió a los atacantes, pero la falta de información en torno al vehículo de escape jugó en favor de la banda.

Sin lesiones, aunque asustada, la joven radicó luego la denuncia en la comisaría que tiene jurisdicción en el barrio, la Novena.

El caso se caratuló como “robo” bajo la instrucción de la fiscalía de Autores Ignorados, que ordenó a la Policía Científica el levantamiento de rastros.

antecedente cercano

A pocas cuadras de allí, hace un mes, tres delincuentes irrumpieron en la casa de una jubilada de 86 años, a la que ataron de pies y manos y golpearon hasta desmayarla, antes de escapar con plata y objetos valiosos.

El escenario de aquel robo brutal fue una vivienda de 116 entre 65 y 66, donde la banda ingresó el 19 de febrero después de forzar una puerta. La diferencia con el caso de ayer es que la mujer de la calle 116 terminó internada en el hospital San Martín. La coincidencia: no hay detenidos por ninguno de los dos hechos.