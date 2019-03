Ex campeón del mundo duro con Messi: "Se va porque le duele el dedo gordo"

Leopoldo Jacinco Luque, integrante del equipo argentino que fue campeón del mundo en 1978, cargó muy duro contra Lionel Messi y el actual DT del equipo nacional.

"Cuando vos querés la camiseta de la Selección no renuncias nunca y tampoco te vas porque te duela el dedo gordo", tiró el ex delantero sobre la Pulga.

En la misma línea, agregó: "Me quedo a muerte, porque es la Selección y porque sos el mejor", dijo Luque en relación a la ausencia del capitán argentino en el encuentro amistoso con Marruecos.

También dijo que "Siempre tenés que estar. Yo me venía de donde sea para ponerme la camiseta de la Selección... A mi se me murió un hermano y seguí jugando ese Mundial porque siempre soñé y me preparé para eso", señaló.

Luque, uno de los 10 goleadores históricos de la albiceleste reconoció que "Necesita que alguien lo acompañe" y aseguró que de los futbolistas que jugaron en la gira "no había ninguno que pudiera acompañarlo". También reclamó que: "No hay que exigirle tanto, hasta diría que no se haga cargo de los penales. En la Copa América, en Estados Unidos, Messi erró un penal pero sus compañeros no lo ayudaron".

Sobre el DT Scaloni puntualizó que "Si fuera jugador del plantel no le creería y le preguntaría cuál es su idea"