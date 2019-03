En medio de la crisis económica, la UCR bonaerense salió a bancar a Macri

El titular del partido, Daniel Salvador, ratificó el respaldo a la alianza Cambiemos y al proyecto de reelección del Presidente

El radicalismo está en estado de fuerte debate interno, acicateado por la crisis económica y el incierto horizonte electoral que afronta Cambiemos.

El contexto de malhumor social frente a diversas políticas oficiales abrió la puerta a la aparición de voces críticas, algunas de las cuales se venían insinuando desde hace tiempo. El debate interno está en pleno proceso, aunque hoy por hoy, existe una posición mayoritaria tendiente a permanecer dentro de la alianza gobernante.

Sin embargo, las voces cuestionadoras hacen ruido. También las fotos, como las que se sacaron hace algunos días Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella con el posible candidato a presidente de Alternativa Federal, Roberto Lavagna.

Es justamente Lavagna el dirigente que más entusiasma a los radicales díscolos. Conversaciones existen, pero el ex ministro todavía no define si se anotará en la pelea a la espera de que sus competidores del peronismo no K desistan de competirle en las Paso.

Una de esas voces críticas es la de el vicepresidente segundo de la UCR, Federico Storani, quien aseguró que no sería “una locura” que el radicalismo rompa con Cambiemos para “apoyar a Lavagna”.

En ese marco, indicó que no cree que Mauricio Macri sea el mejor candidato de su espacio político. “Por eso estoy pidiendo que nos abran las PASO”, señaló.

A esas declaraciones de fuerte contenido político le llegaron la réplica desde la propia UCR. Y el encargado de salir a cruzar a Storani fue el vicegobernador y presidente del partido en la Provincia, Daniel Salvador. “Reafirmo una vez más que el radicalismo de nuestra provincia expresa a través de sus órganos partidarios su pertenencia a la alianza Cambiemos, su decisión de continuar en ella y su apoyo a la reelección del presidente de la República”, expresó

“El pensamiento que expresan las voces de los radicales sueltos es válido a título individual pero no representa la decisión, la voluntad ni el accionar de las autoridades partidarias, ni del radicalismo de la provincia”, indicó Salvador

“En el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, el Comité provincial, los 36 intendentes partidarios, la gran mayoría legisladores nacionales y provinciales, enfatizaron en varias ocasiones su pertenencia a la alianza Cambiemos y de continuar ejerciendo sus cargos electivos desde su apego a dicha alianza”, finalizó.

Salvador salió así a circunscribir el malestar radical en algunos dirigentes bonaerenses, en medio de la preocupación general que existe sobre la marcha del Gobierno y las posibilidades electorales del oficialismo tanto en la Nación como en la Provincia.

En ese marco, Storani insistió en la necesidad de que se habilite una Paso en Cambiemos. “En mi caso personal yo planteaba concurrir con nuestras propias candidaturas y poner blanco sobre negro un balance y las diferencias que hemos tenido durante este tiempo con las políticas del PRO, porque este es un Gobierno del PRO, porque no ha participado en las políticas públicas en ningún momento, en los debates previos con el radicalismo”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que en esta alianza surja un candidato que no sea Mauricio Macri, el dirigente radical expresó que “todas las posibilidades pueden existir pero me da la sensación de que el propio PRO está muy cerrado en sí mismo. Recordemos cuando, un hecho no menor, lo que ellos llaman ‘el as de espada’, que es María Eugenia Vidal en Buenos Aires, intentó desdoblar la elección y no le permitieron. Eso significa que hay cierto grado de incidencia también en el PRO; y algunos de los que estuvieron en el armado original, como por ejemplo el presidente de la Cámara (de Diputados) Emilio Monzó, prácticamente ya lo han corrido completamente”.

Si bien apoyó la posible candidatura de Martín Lousteau, estimó que no sería una locura pensar que el radicalismo decida no apoyar a Macri y respalde a Lavagna.