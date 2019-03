Prácticas de la “edad media” para enfrentar el apagón que tiene en jaque a Venezuela

Salar la carne para que no se pudra, juntar agua de manantiales o fabricar lámparas con aceite, son algunos de los rebusques a los que apelan los venezolanos para sobrevivir sin energía eléctrica

| Publicado en Edición Impresa

María Lorente

Agencia AFP

CARACAS

Caminar kilómetros durante horas, fabricar lámparas con aceite, salar la carne o juntar agua de manantiales: venezolanos sobreviven al apagón con prácticas “de la edad media”.

Cuando creían superado el masivo apagón que paralizó al país petrolero del 7 al 14 de marzo, el peor de su historia, “la pesadilla” regresó: amplios sectores están sin luz, sin agua, sin subte y sin conexión a internet o comunicación telefónica desde la tarde del lunes.

En Caracas, para lidiar con la falta de agua, muchos acuden a las faldas de El Ávila, una cadena montañosa de casi 2.800 metros de altitud máxima que domina la capital con su imponente presencia. Allí van familias enteras con baldes y bidones, champú, ropa, platos y ollas sucias y jabones y se agolpan en los pequeños desagües y manantiales.

En Venezuela en general no hay sistemas de respaldo para mantener funcionando el bombeo de agua. Sin electricidad, no hay suministro. “Nos han obligado a agarrar agua de estas fuentes que obviamente no son del todo salubres, pero por lo menos la usamos para el baño, para lavar los utensilios, lamentablemente esta es la realidad que estamos viviendo”, comentó Manuel Almeida.

En ocasiones se forman colas y la operación puede llevar varias horas. Otros aprovechan las roturas de tuberías de la ciudad para aprovisionarse. Pero el procedimiento no termina allí. Una vez en casa, tienen que hervir o purificar el agua. “Nosotros nos acostamos sin bañarnos”, señaló Pedro José, de 30 años, que vive en una zona popular en el oeste de Caracas.

Algunos comerciantes aumentaron los precios de las botellas de agua o las bolsas de hielo, que llegan a costar entre 3 y 5 dólares, poco menos del salario mínimo en Venezuela (18.000 bolívares, 5,45 dólares).

Los que tienen acceso a dólares, invaden los hoteles, que cuentan con grupos electrógenos.

CONSERVAR LA COMIDA, UN RETO

Conservar alimentos es un verdadero reto, aunque mucho más difícil es encontrarlos, ya que con el corte de luz la mayoría de los comercios están cerrados. Hay que “compartir los alimentos” entre familiares y amigos, asegura Coral Muñoz, de 61 años, que se siente como una de las “afortunadas” que tiene dólares.

Muchos cubren con sal la carne o el pollo para conservarlos, otros se desesperan al tirar comida en mal estado a la basura, en un país donde los alimentos escasean o resultan impagables por la hiperinflación.

La nueva falla eléctrica golpeó aún más las comunicaciones, a tal punto que ni siquiera los teléfonos alámbricos funcionan.

Los datos actuales de la red Netblocks (ONG de monitoreo) son aún más alarmantes que los del apagón de comienzos de marzo: 85% del país está sin comunicación.

El gobierno de Nicolás Maduro asegura que se trata de un “ataque terrorista” en la hidroeléctrica de Guri, que genera 80% de la energía que se consume en el país de 30 millones de habitantes.

Para la oposición, la falla se debe a años de ineficacia, falta de inversiones y corrupción en el gobierno. La incomunicación implica que los comercios no tienen cómo cobrar, ya que los cajeros dejaron de funcionar y las transacciones electrónicas quedaron suspendidas.