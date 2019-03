El Rojo derrotó al Fortín en Avellaneda

Independiente (35 puntos) reaccionó y terminó imponiéndose a Vélez Sarsfield (37), por 2-1, en partido válido por la 24ta. y penúltima fecha de la Superliga.

Con este resultado, el equipo del DT Ariel Holan se afianzó en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, trepándose al séptimo lugar de la tabla.

La entidad de Liniers, por su lado, figura en la sexta posición, con un solo partido por jugar.

Los conducidos por Gabriel Heinze se pusieron arriba en el tanteador, a los 8m., del primer período, con una anotación de Leandro Fernández.

Independiente remontó el marcador en la segunda parte, con los goles anotados por Silvio Romero (St. 10m.) y Pablo Pérez (St. 39m.).

Con el paraguayo Domínguez como figura y el buen acompañamiento de Gaibor, Independiente volvió a la victoria, en la antesala de su estreno en la Sudamericana 2019, enfrentando el miércoles próximo al Binacional de Perú.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Emmanuel Brítez, Alan Franco, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez y Pablo Hernández; Cecilio Domínguez, Silvio Romero y Francisco Pizzini. DT: Ariel Holan.

Velez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente, Lautaro Giannetti, Joaquín Laso y Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas. DT: Gabriel Heinze.



Gol en el primer tiempo: 8m. Leandro Fernández (VS)

Goles en el segundo tiempo: 10m. Silvio Romero (I); 39m. Pablo Pérez (I)



Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Fernando Gaibor por G. Silva (I); 10m. Martín Benítez por Pizzini (I); 36m. Thiago Almada por Vargas (VS); 41m. Mauro Molina por S. Romero (I)



Amonestado: Pablo Pérez, Pablo Hernández (I) De la Fuente, Leandro Fernández, Laso (VS)



Arbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Independiente