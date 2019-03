Los “glovers” siguen siendo un blanco: 3 robos en 4 días

Los ataques, en el casco céntrico, pusieron en guardia a los mensajeros, que planean nuevas protestas, como hicieron luego de que fuera baleado Kevin Sanhueza

La irrupción de un nuevo modelo de negocio alrededor del mundo del delivery trajo una nueva modalidad de delito, el asalto al “glover”. La Ciudad empezó a conocerlo mientras se familiarizaba con las aplicaciones para celular que permiten conseguir alimentos o bebida a cualquier hora, se conmocionó con un ataque a balazos que casi le cuesta la vida a Kevin Sanhueza (27) y ahora vuelve a tener noticia con una oleada de al menos tres nuevos ataques denunciados por los repartidores en menos de una semana.

La secuencia activó la alarma y el reclamo en los grupos que nuclean a los alrededor de 700 mensajeros y mensajeras -en su mayoría jóvenes- que trabajan para las tres empresas con asiento en La Plata, Glovo, Rappi y Pedidos Ya!.

Según le adelantó a este diario un repartidor de Glovo (la App que más trabajadores del sector concentra, con unos 500 en total), preparan nuevas manifestaciones de protesta, como realizaron a fines del año pasado, en demanda de la mejora de la seguridad pública.

Los robos repiten su dinámica. Mientras un repartidor o repartidora se acerca a un punto de entrega sufre el embate, arma en mano, de ladrones que se mueven en moto o bien en forma de comando delictivo, sumando un auto de apoyo.

“Muchachos, me acaban de robar la moto en 4 y 50. Se fueron para el lado de 1 y 44. Si la vieron...es una Honda Biz roja”, avisó uno de los mensajeros a mediados de la semana pasada.

Fue poco después de que en otro asalto despojaran a un mensajero que se movía en bicicleta por las calles de la Ciudad.

“Amigo, escucha. Me acaban de robar la moto. Acá en 22 y 59. Tres guachos. Me robaron la moto, un Wave blanco y un Palio Week End. Se fueron para el lado de 23. Avisá a los grupos. Mandá que tienen un Palio gris, oscurito, medio verde y una Honda Wave S”.

Este domingo, otro relato en formato telegráfico, entre los grupos de mensajeros: “Zanella ZB roja 110 cc patente A078FGK 11 59. Robaron a Ludmila, una compañera de Glovo. 11 y 59. Recién”.

Ante el cuadro, Emiliano, uno de los referentes del sector, contó que “ya nos estamos organizando para empezar a movernos otra vez con los reclamos”. Entre fines de noviembre y principios de diciembre decenas de repartidores realizaron manifestaciones callejeras y pidieron ser escuchados por las autoridades del Municipio y la Policía. Fue después de que Sanhueza fuera baleado en el abdomen, el 16 de noviembre, mientras esperaba en la puerta de un edificio para entregar un kilo de helado a una clienta de la App Glovo.

Entonces, funcionarios del área de seguridad de la Comuna y de la Policía les prometieron incrementar el patrullaje nocturno en la Ciudad. También les entregaron cuatro dispositivos de botón antipánico.

“El problema se está incrementando desde los últimos días del mes pasado. No tenemos un informe exacto porque hay muchos mensajeros nuevos que todavía no forman parte de los grupos en los que nos integramos y quizás no te enterás de algún robo o te llega la noticia una semana después”, describió Emiliano el cuadro de los últimos días.

Otro dato significativo que le deja esta secuencia de delitos a los motoqueros y ciclistas es la reiteración de la zona: “ahora ya son cada vez mas en el centro”, apuntó uno de los referentes del sector.

Las empresas de envíos que permiten hacer contacto a través de aplicaciones llegaron a la Ciudad a principios de 2018 y para mediados de año se establecieron con fuerza como herramienta tecnológica para evitar las salidas de casa.

El balazo a Sanhueza -estudiante de arquitectura, neuquino- fue el punto extremo de una secuencia de violencia que comenzó a ser visualizada en el sector entre septiembre y octubre. A los ladrones los atraen la billetera y los vehículos de los mensajeros.

La atracción fue tan grande que los damnificados identificaron zonas de mayor peligro (La Loma, entre las destacadas) y vías de ingreso y escape de los ladrones desde y hacia el casco céntrico.

También a una banda de especialistas, a la que bautizaron “Los tres Tornado”, aludiendo a la cantidad de ladrones que se movían en conjunto y el modelo de la moto marca Honda que usaban en esos días. La investigación indicaba que usaban como base de operación una plazoleta situada en 145 y 50, Los Hornos.

Según una investigación policial, a pocas cuadras de allí estaba la guarida de los detenidos por el ataque a Sanhueza.

