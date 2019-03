Para el abogado de Natacha Jaitt, crece la hipótesis de que mataron a la modelo

Le apuntó al productor de espectáculos Velaztiqui Duarte, quien luego de recuperar su libertad dijo por TV que es inocente

Un profundo misterio continúa envolviendo la muerte de la modelo Natacha Jaitt y tanto el abogado de la modelo, como su familia consideran que no esta claro lo que sucedió en la madrugada el sábado 23 de enero en la complejo de eventos Xanadú de Banavídez.

Según el letrado, Alejandro Cipolla: “A medida que avanza la investigación cada vez no lleva más a un complot que terminó con su muerte. Es decir creemos que se trato de un homicidio entre varias personas, de la cuales no se sabe qué rol cumplió cada una. Hay varias declaraciones pero son contradictorias entre sí”, aseguró el abogado.

Durante una entrevista con el canal de noticias TN, el profesional apuntó principalmente contra Raúl Velaztiqui Duarte, el productor paraguayo que acompañó a la vedette al complejo para una supuesta reunión de trabajo y estuvo detenido por falso testimonio.

Para Cipolla la hipótesis más segura es que Velaztiqui Duarte la llevó engañada a este lugar y de ahí se deriva su muerte. En el caso que lo probemos, voy a pedir el cambio de carátula a homicidio”, adelantó.

“Lo que fue sumamente llamativo fue lo de Velaztiqui, que sustrae el teléfono de Natacha y supo moverse por las cámaras de seguridad que no funcionaban. Eran muy pocas. Lo perdimos en un lapso de seis minutos”, indicó. Además, Cipolla se refirió al celular Samsung de Natacha, que fue secuestrado en el Fiat Adventure de Velaztiqui Duarte, cuando se sabía el permanente uso que le daba Jaitt a su smartphone. “Cuando dejó el celular en el asiento del acompañante lo hizo de una forma muy sutil y ya estaba el patrullero atrás de él estacionado”, relató.

El cuerpo de la modelo fue encontrado cerca de las 2 del sábado de la semana anterior, sobre una cama que había en ese salón de eventos situado en Isla Verde al 600, de Villa La Ñata, con restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa.

Ayer el empresario, luego de ser liberado por la Justicia, participó de varios programas de televisión donde se quebró al manifestar que era amigo de Natacha Jaitt y que no estuvo presente en los momentos previos a su muerte en el lugar de los hechos, salvo en el momento en que intentó reanimarla, en vano,

“Es una locura lo que pasó, - dijo entre lágrimas en una entrevista por América TV- “fue algo que no puedo explicar. Es algo que yo fui a una situación y me encontré con otra. Me explotó una bomba. Se me murió una amiga. Una persona que es mamá. Hay mucho dolor de todos lados, han puesto en peligro mi vida, aseguró.”.