No hay tregua; Wanda contra Maxi: “Prioriza su ego a sus hijos”

La botirreina le respondió al rubio, que se había burlado de la crisis entre Icardi y el Inter, con durísimos mensajes

| Publicado en Edición Impresa

Wanda Nara no para de pensar en Maxi López: está claro que las constantes peleas entre ambos tienen que ver con que los dos no pueden largar, no paran de mirar el mínimo gesto, el mínimo comentario, del otro, para salir al cruce. Es la típica historia de dos ex. Es cierto, hay períodos de tregua, intentando cuidar a sus tres hijos, Benedicto, Valentino y Constantino, pero teniendo en cuenta que Nara se casó con el ex compañero de Maxi, Mauro Icardi, parece difícil que López contenga sus deseos de hacer público su resquemor.

Distinto el caso de Nara, que tras haber “ganado” podría bien llamarse a silencio, no hablar más del padre de tres de sus cinco criaturas. Pero, al contrario, la blonda no pierde oportunidad para despotricar contra su ex. Ahora, la botirreina respondió a los comentarios que Maxi hizo en relación a la crisis de Icardi con el Inter, teniendo en cuenta que Wanda es su representante y afirmando que se veía venir, por los manejos intempestivos de Wan.

“Es triste que priorice su ego personal antes de lo que puedan pensar sus propios hijos. Desde que mis hijos aprendieron a leer, nunca podría decir nada. Estas cosas se resuelven en Tribunales. Y es un juez el que te dará o no la razón”, disparó furiosa Wanda en una entrevista que brindó a una revista del corazón.

Y agregó, haciéndose la superada: “Hoy tengo la responsabilidad de la educación de mis hijos, soy una madre presente sin un padre y sin familiares cerca. Entonces debería ser más agradecido de los seres humanos que son y que eduqué”.

Wanda le devolvió así fuego con fuego a Maxi, volviéndole a pegar donde más le duele: acusándolo de padre ausente, motivo por el cual Wanda llegó a denunciar a Maxi. Y la botinera siguió “mojándole la oreja” a López al dejar muy en claro que, desde el primer día, Icardi se involucró en la crianza de los nenes: “Mauro y yo dedicamos nuestra vida a ellos. Desde que conozco a Mauro jamás fuimos al cine a ver una película para nosotros, porque si tenemos tiempo libre es para estar con ellos”. Esta historia continuará...