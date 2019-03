Estrella y For Ever, los finalistas de la Copa de Campeones

La Cebra, con la presencia en la cancha de Pedro Troglio, el ex entrenador de Gimnasia, venció a Everton por 1-0 y define el título

| Publicado en Edición Impresa

Estrella y For Ever se clasificaron ayer para disputar la final de la Copa de Campeones 2019, de la Liga Amateur Platense, al eliminar a Everton y CRIBA, respectivamente, en dos partidos de semifinales.

En la cancha de la Cebra, donde estuvo presente, observando el encuentro, el ex entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, Estrella le ganó por la mínima diferencia.

El partido fue equilibrado hasta que sobre el final, Matías Etcheverry le dio la victoria y el pasaje para a la final al equipo de Berisso, conducido por Leandro Sarco.

FOR EVER, DEMOLEDOR

En la otra semifinal, CRIBA, campeón del Clausura 2018 de la Liga, no le alcanzó con la reacción del final para torcer la historia, y se quedó afuera de la gran final, al perder de local contra For Ever, que aparece como uno de los favoritos en el torneo de ascenso.

El Mondonguero, finalmente, se impuso por 4-2 gracias a los goles de Alan Gallo, Damián Dezilio, Ariel Fredes y Andrés Piris, de penal.

Para el Azulado habían descontado Agustín Santandrea y Rubén Sánchez. Se fueron expulsados Carlos Ciavarelli, en CRIBA y Martín Argüello, en For Ever.