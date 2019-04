Estudiantes buscará cerrar con una sonrisa ante Atlético de Tucumán

El encuentro se jugará desde las 19.10 en el estadio Ciudad de La Plata con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de Fox Sports Premium

Estudiantes buscará prolongar su buen presente en la Superliga Argentina cuando reciba hoy a San Martín de Tucumán, primer descendido de la temporada, en partido de la 24ta. y penúltima fecha del torneo.

El encuentro se jugará desde las 19.10 en el estadio Ciudad de La Plata con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de Fox Sports Premium.

Respecto al probable equipo que pondrá en cancha el cuerpo técnico de Gabriel Milito, el mismo aún no está confirmado pero todo parece indicar que habrá una sola modificación en referencia al de la fecha pasada: Daniel Sappa por el suspendido Mariano Andújar. Por este motivo el arquero suplente será el juvenil Jerónimo Pourtau.

San Martín, por su parte, jugará para cumplir con el calendario en el Único. La derrota ante Boca hace quince días sentenció su en la actual Superliga porque, a falta de dos fechas, no tiene posibilidades de mantenerse en la máxima categoría. Una vez que termine el torneo, y antes de poner la cabeza en la B Nacional, tendrá la posibilidad de disputar la Copa de la Superliga, ya que la misma la disputarán los 26 equipos que juegan actualmente en Primera. El once inicial, en tanto, no está confirmado pero no Ricardo Caruso Lombardi no hará demasiadas modificaciones con respecto a la fecha pasada.

Estudiantes y San Martín jugaron 17 veces en Primera División, con un saldo de nueve triunfos, cincos empates y tres derrotas a favor de los platenses.

FORMACIONES

Estudiantes: Daniel Agustín Sappa; Nicolás Bazzana, Jonathan Schunke y Gonzalo Jara; Facundo Sánchez, Enzo Kalinski, Nahuel Estevez y Mauricio Rosales; Matías Pellegrini; Gastón Fernández y Lucas Albertengo. DT: Gabriel Milito.



San Martín (Tucumán): Pedro Fernández; Hernán Petrik, Rodrigo Moreira, Juan Orellana y Oliver Benítez; Rodrigo Gómez, Tomás Federico, Adrián Arregui y Nicolás Giménez; Lucas González y Gonzalo Rodríguez. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Ciudad de La Plata.

Hora de inicio: 19.10 (Fox Sports Premium).

Radio: LA REDONDA 100.3