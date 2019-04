Le robaron a Susana: “Estoy caliente, no tanto con los chorros... ¿cómo puede ser tan bruta la gente?”

| Publicado en Edición Impresa

Mientras la diva paseaba con Marley por el mundo, los ladrones se hicieron un festín. Ayer trascendió que un grupo de delincuentes ingresaron a la chacra que Susana tiene en el balneario uruguayo de José Ignacio y le sustrajeron electrodomésticos y tres cuadros.

Fuentes policiales uruguayas informaron que el hecho ocurrió el 5 de abril cuando el casero de la conductora se trasladó hasta la chacra deshabitada y advirtió que habían ingresado ladrones. Según las fuentes, el empleado denunció que de la propiedad faltaron un televisor, una cafetera, un microondas, una mesa de madera y tres cuadros.

Recién llegada al país, la diva se enteró de la noticia, ya que no habían querido contarle para no amargarle el viaje. “Hicieron muy bien en no decirme nada porque yo me iba a morir. Anoche (por el miércoles) cuando llegué me tuvieron que decir, estoy como tonta”, dijo ayer Susana.

La estrella de Telefé salió al cruce del rumor que corrió y que tiene que ver con que los cuadros serían de Picasso. “Estoy caliente pero te juro que no tanto con los chorros, el tema de los Picasso me jode porque es una cosa estúpida y yo no quiero parecer una tarada... Es una ridiculez lo que están diciendo de los Picasso. ¿Cómo puede ser tan bruta la gente?… ¿Cómo puede ser tan bruto el que dice eso? Es como no tener idea… ¡En el campo!… Sale cientos de millones. Lo hacen para hacer más grande el quilombo”.