Con duras críticas, Milei volvió a subir al ring a Cristina Kirchner

En una larga entrevista radial de domingo, el presidente Javier Milei, entre otros temas de agenda, defendió los primeros meses de su gestión, destacó el desempeño de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y criticó el discurso de la exmandataria nacional Cristina Kirchner el sábado en Quilmes.

“Sería maravilloso enfrentar a Cristina y ponerle fin a la etapa más negra de la Argentina desde la dictadura”, se entusiasmó, imaginando ya la campaña presidencial de 2027.

Milei remarcó que tanto la exvicepresidenta como referentes de la oposición hablan en estos momentos “porque están nerviosos”.

Para el Presidente, metiéndose en la interna desatada en la Provincia, Cristina Kirchner “necesita juntar y realinear a toda la tropa (el kirchnerismo)” a la que calificó como “una bolsa de gatos”.

“Es un esfuerzo desesperado para tratar de unirse y que no entren en un camino que le complique aún más, un acto desesperado por mantener vivo a un movimiento político que le ha hecho mucho daño al país. Necesitaríamos que se vuelvan más racionales y que no quieran seguir manteniendo una economía del planeta de los simios”, desarrolló.

El jefe de Estado aseguró que el discurso en Quilmesde la expresidenta “fue muy pobre”, en relación a los que años antes llevaba a cabo la exmandataria nacional. “Lo que puedo decir respecto a otros discursos, que el de ayer (por el sábado) fue un discurso muy pobre. Ella en general tenía una estructura formal más clara, pero en este directamente carece de una forma orgánica, de presentar un tema. Fue de una pobreza intelectual notoria. Me sorprendió la caída intelectual. Lo único que hizo fue hacer críticas. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina”, indicó.

Insistió en que “sería maravilloso enfrentar a Cristina” en la próxima elección presidencial, y planteó que ganarle “sería divertidísimo” e implicaría “ponerle el fin a la historia más negra de la Argentina después de la dictadura”.

Según expresó, durante la reaparición de la exvicepresidenta en el acto en Quilmes, “lo único que hizo fue hacer críticas que, quienes hemos leído las cosas en el tiempo, puede inferir que sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina”.

Para Milei, su figura mantiene un alto nivel de aceptabilidad, basado en distintas encuestas, y planteó que si La Libertad Avanza (LLA) disputara la elección presidencial en la actualidad, cosecharía el 54 por ciento de los votos.

Operadores

Por otra parte, Milei denunció que hay actores, con “poder de lobby”, que buscan operar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por sus investigaciones respecto a episodios de corrupción en los distintos entes del Estado. “Es una maquina de descubrir actos de corrupción, los denuncia y los lleva a la Justicia. Cuando le toca el negocio a algunos, los grupos de poder responden y la van a operar. Está llevando adelante el trabajo de depuración más grande que se conozca en la Argentina”, destacó. Y remarcó: “No estoy dispuesto a entregar a una ministra que está haciendo un trabajo excepcional”.

Asimismo, Milei aseguró que está conforme con la tarea de todos sus funcionarios, ya que de otra manera “los hubiera echado”.

La marcha por la educación

En otro orden, Milei consideró que la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, como forma de protesta por el recorte presupuestario que experimenta la mayoría de las casas de altos estudios, pudo haber sido “genuina”, pero aclaró: “Nosotros nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades ni nunca dijimos que íbamos a quitar financiamiento”.

“Lo único que pedimos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. ¿Quiénes no quieren ser auditados? Y los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes no tendrían problemas. No quiere ser auditado el que roba”, indicó el jefe de Estado.

“Estaba el ala progresista de la Unión Cívica Radical, La Cámpora, estaba Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador y Massa, los piqueteros, todo el arco de la Izquierda. Estaban todos los que defienden los regímenes autócratas, gente con profundo sentimiento antisemita. Miro la foto y es el tren fantasma”, arremetió y añadió: “En el fondo muestra el miedo que me tienen, lo grande que soy respecto a ellos y lo poca cosa que son respecto a mí”.

“Asimismo, completó: “Quiere decir que ninguno de esos está a la altura de tener una discusión ínfimamente razonable”.

“Por todo esto, diría que es un triunfo político maravilloso de La Libertad Avanza lo que pasó ese día”, cerró Milei en relación a la Marcha Universitaria Federal.