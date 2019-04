Estudiantes arranca la Copa de la Superliga con la ilusión renovada

El equipo comandado por Gabriel Milito intentará no recibir goles y marcar una buena diferencia para la vuelta, que se disputará el próximo viernes. La principal baja será Schunke, por suspensión

Con el comienzo de una nueva competencia, en este caso la Copa de la Superliga, las ilusiones y energías de Estudiantes se renuevan. Hoy arrancará su camino en este novedoso certamen recibiendo a Banfield desde las 15:30, en el estadio Ciudad de La Plata, por el encuentro de ida de la primera fase. Facundo Tello estará a cargo del arbitraje y TNT Sports (codificado) lo transmitirá por televisión.

El Pincha buscará esta tarde hacer pesar la localía para llegar bien parado a la vuelta, que se disputará el próximo viernes a las 17:45 en el estadio Florencio Sola. Los objetivos que tiene para hoy son dos: no recibir goles en contra (en caso de empate en el resultado global pasará quien haya marcado más tantos como visitante) y marcar una buena diferencia.

Si bien la campaña albirroja en el campeonato de la Superliga que finalizó el pasado fin de semana no fue buena, el equipo mostró una mejoría en el cierre y no perdió en las últimas cuatro jornadas. Gabriel Milito, en este sentido, intentará que el equipo siga consolidándose en el juego para intentar llegar lejos en una competencia donde un error te puede dejar fuera.

Banfield, por su parte, no consiguió buenos resultados este año de la mano de Hernán Crespo, quien asumió en enero. Durante el semestre solamente ganó dos partidos: uno por la Superliga ante Colón y otro por Copa Argentina frente a Juventud Unida. Igualmente en varios encuentros que no pudo cantar victoria mostró pasajes de buen fútbol, aunque no logró ser regular y eso lo terminó pagando caro.

Volviendo a Estudiantes, y en relación al once inicial que parará Milito, el mismo aún no se encuentra confirmado y no se descarta alguna sorpresa en la previa. Lo que sí es un hecho es la ausencia de Jonatan Schunke, quien vio la tarjeta roja frente a Unión y tendrá que cumplir hoy una fecha de suspensión a pesar de tratarse de dos certámenes diferentes.

Ante esta ausencia el entrenador pondrá una línea de cuatro defensores que estaría conformada por Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Gonzalo Jara y Facundo Mura (también podría jugar Iván Erquiaga). En el mediocampo la mayor novedad es el regreso de Matías Pellegrini, quien no fue titular ante el Tatengue. Reemplazaría, en principio, a Nahuel Estévez.

En ofensiva, en tanto, el cuerpo técnico aún mantiene una duda: Lucas Albertengo o Edwar López. En principio jugaría desde el arranque el ex Atlético de Rafaela e Independiente, aunque no sorprendería que el colombiano sea quien acompañe a Gastón Fernández en el ataque.

Por otro lado, y en relación a la lista de convocados que dio a conocer el viernes por la tarde, vale destacar el regreso de Iván Gómez tras su lesión. El categoría 1997 podría volver a la titularidad el próximo viernes en el Florencio Sola, siempre y cuando responda al ciento por ciento en la semana. Franco Sivetti, en tanto, no fue citado por una molestia muscilar.

En cuanto al equipo que pondrá Crespo en el conjunto visitante, el mismo tampoco está confirmado pero no variaría demasiado del que disputó la última jornada de la Superliga.