Madrugada de terror para un periodista: lo ataron y lo golpearon salvajemente para robarle

Ocurrió en 3 y 65. Actuaron al menos tres delincuentes que también quisieron ingresar a un departamento lindero y uno se tiró por el balcón. Le llevaron una tarjeta y fueron hasta el cajero. Un vecino lo socorrió

Un conocido periodista de la Ciudad vivió una madrugada de terror este viernes. Mientras dormía fue atacado por al menos tres delincuentes que lo maniataron y lo golpearon, para luego robarle varias pertenencias y también una tarjeta bancaria.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 de este viernes en el segundo piso de una casa ubicada en la esquina de 3 y 65.

Según lo relatado por la víctima, Carlos Arcuri -trabaja como columnista en radio La Redonda-, "entraron a mi casa, donde vivo solo, con intenciones de cometer el hecho pero no calculaban que habría alguien durmiendo. Allí me golpearon, me ataron y me taparon los ojos".

La víctima agregó que "por lo poco que percibí en sus voces, serían menores". Luego contó que "me pidieron una tarjeta para ir hasta el cajero. No sé como hice, pero por suerte pude darles la clave, sino no sé qué hubiesen hecho conmigo".

El terrible momento duró cerca de media de hora, según calculó Arcuri. "Me llevaron un teléfono celular, una notebook y una bicicleta rodado 29, que era mi único medio de movilidad, ya que meses atrás me robaron el auto que estaba estacionado en la puerta de mi casa", detalló.

"Cuando supe que ya se habían ido, bajé como pude las escaleras y un vecino que vive en la planta baja, me desató y me brindó asistencia", cerró.

QUISIERON ENTRAR A OTRA CASA Y UNO SE TIRÓ DEL BALCÓN

Una mujer que vive a metros de la misma esquina, denunció que a la misma hora, al menos un hombre intentó ingresar por el balcón a su departamento, ubicado en el primer piso de un edificio ubicado sobre la calle 3.

Rosa, la mujer que denunció el hecho, le contó a EL DIA que "escuché ruidos en el balcón que da a mi habitación, me asomé y vi que se trataba de un hombre. Me asusté, le grité desde adentro y pude ver que esta persona se escapó tirándose del balcón".

Los investigadores aún no pudieron determinar si se trataba de los mismos que cometieron el otro robo y se ocurrió antes o después, pese a la coincidencia del horario.

PREOCUPACIÓN EN EL BARRIO POR LA INSEGURIDAD

Cabe resaltar que a principios de este mes medio centenar de vecinos del barrio El Mondongo reclamaron mejoras en la seguridad de la zona al titular de la comisaría novena, Matías Sáez, durante una nueva asamblea que se realizó en la intersección de 68 y 116, con motivo de la preocupación derivada de lo que se presenta como una nueva ola de delitos en la zona, durante los últimos meses. Y este de esta madrugada vuelve a golpear a la zona, ya duramente castigada. En esa oportunidad, y en la búsqueda de respuestas al reclamo, la asamblea vecinal anunció tras el encuentro que la próxima “sesión” de ese espacio participativo se realizará en el polo de seguridad del Municipio, situado en las inmediaciones del Estadio Ciudad de La Plata, en Tolosa.

Según contaron los participantes, “sólo tuvimos la respuesta del comisario de la zona. No se presentó ninguna autoridad de la Municipalidad. Incluso, un vecino llamó ahí y le dijeron que este barrio tenía cubierto sus problemas referidos a la seguridad en un 90 por ciento. Eso lo escuchamos todos porque puso el teléfono en alta voz mientras hablaba. Creo que es una tomada de pelo y en una fecha a definir vamos a llevar nuestro reclamo a las autoridades en lugar de esperar que vengan”.

El encuentro mostró un renovado interés en el vecindario, con alrededor de 50 participantes, según se evaluó, ya que participaron vecinos que contaron sus experiencias como víctimas del delito. Entre ellos, afectados por entraderas y un familiar de estudiantes afectadas por un robo a su departamento en la zona de facultades. Los vecinos reclaman más cámaras, patrullaje preventivo y operativos en la zona roja y puntos de entrada en el barrio. “La policía prometió que se volverán a realizar esos operativos”, indicó el referente de la asamblea Daniel Domínguez. Durante la semana anterior a la reunión se había dado a conocer un informe en el que se detallaba una serie de delitos ocurridos en los últimos meses.

Se destacan de esa lista varias entraderas, asaltos a comercios, ataques de motochorros y arrebatos en la vía pública. En el vecindario se insiste también con el pedido de medidas de control dedicadas a la erradicación de la zona roja, despunte de ramas y reparación de luminarias. Durante el encuentro que se llevó a cabo el 8 de abril, algunos frentistas también plantearon retomar la “rebeldía fiscal”, consistente en dejar de pagar la tasa municipal de servicios en protesta por lo que se considera como una falla en la inversión de los recursos.

De esta forma, el nuevo golpe en 3 y 65 vuelve a desnudar una problemática que golpea a El Mondongo.