La ciencia platense recibió en 2018 el 40 % de los fondos asignados y a valores de 2017

Siete directores de otros tantos centros e institutos del Conicet trazaron un panorama muy pesimista sobre la situación del sector

“Para todo el sector (de ciencia y tecnología) resultan muy duras las consecuencias de la actual falta de financiación del sistema en nuestra Nación. Consideramos que se está cerca de un punto del que será imposible retornar”.

Lapidario, el director del Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR) y ex decano de Ciencias Exactas, Carlos Omar Della Védova, sintetizó “el sentir” de los asistentes al XXI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, realizado en Tucumán entre el domingo y el miércoles últimos. “Habiendo podido intercambiar opiniones y pareceres sobre la actualidad científica y presupuestaria con los participantes, se avizora una profunda preocupación de la comunidad por la angustiante situación por la que atraviesa el sector”, dijo el científico, para añadir que “se está dilapidando por completo el esfuerzo previo hecho por el Estado y la comunidad científica toda, lo cual quedó de manifiesto recientemente con el no ingreso al Conicet de un número considerable de sus recursos más genuinos, los investigadores jóvenes”.

Della Védova graficó la situación: “Si al presupuesto de la Nación 2019 se lo equivale con los 365 días del año, a todo el Conicet le han tocado apenas 44 minutos”. “Nuestra comunidad, como parte indivisible del pueblo argentino, está convencida de que un país sin ciencia ni tecnología no resulta viable”, disparó el científico.

Luego de la carta que dieron a conocer los directores de las 29 unidades ejecutoras (centros e institutos) del Conicet La Plata, advirtiendo sobre la “profundidad de la crisis” que está dejando fuera de carrera a miles y miles de jóvenes con 10 o más años de formación académica a cargo del Estado (es decir, de la sociedad), este diario consultó a los principales responsables de siete UE, entre ellas, algunas de las más emblemáticas de la Ciudad y del Conicet en general.

Presupuesto “pulverizado”

El denominador común en las respuestas de los científicos fue que en 2018 cada centro o instituto recibió el 40% del presupuesto, y a valores de 2017. Horacio Alberto Garda, director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP), que funciona en la Facultad de Medicina, contó que en 2017 recibieron y ejecutaron $448.800. “Esos fondos ya eran insuficientes, pues no venían siendo totalmente actualizados por inflación. Pero el 2018 fue catastrófico. Sólo recibimos $179.520 (un 40% nominal de lo percibido en 2017). Claramente, el presupuesto de funcionamiento ha sido pulverizado”, consideró el titular del instituto que, en los años ‘50, forjó el eminente químico Rodolfo Brenner, quien llegó a la Ciudad a instancias de Bernardo Houssay.

Carlos Naón, director del emblemático Instituto de Física La Plata, dijo que “en 2018 nos transfirieron el 40% del presupuesto correspondiente a 2017”. Pero además resaltó que el año pasado “directamente no nos llamaron a presentar presupuestos, como ocurría en años de funcionamiento regular”, definió. En la misma línea, el titular del Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) -situado en el predio de la Facultad de Agronomía-, Juan José Guiamet, subrayó que “en 2018 no se nos comunicó formalmente cuál sería el presupuesto de funcionamiento, es decir, aquel que se requiere para abrir las puertas del instituto; los fondos para investigación vienen en otras partidas”.

“Extraoficialmente -continuó- se nos dijo que, en valores nominales, el presupuesto sería similar al de 2017, o sea, depreciado por la inflación. Pero ni eso. Finalmente recibimos alrededor del 60% de ese monto. En lo que va de 2019 todavía no percibimos nada”, comentó.

Coinciden los científicos en que no están pudiéndose afrontar cuestiones básicas como limpieza y seguridad. Tampoco tienen garantizados insumos básicos. Pero ese es otro tema.

La directora del ENYS (Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos), Silvia Kochen, y la vicedirectora, Paula González, contaron que “la unidad ejecutora tiene dos laboratorios que no puede utilizar debido a que necesitan tareas de reparación de la instalación eléctrica, la calefacción y el sistema de alarma, que no pueden ser afrontadas con los escasos fondos de funcionamiento de que disponemos. Debido a esto, hay dos líneas de investigación (“Influencia de la malnutrición materna sobre el neurodesarrollo” y “Modificación de las memorias durante el sueño”) cuya continuidad está seriamente comprometida. Por otro lado, la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jauretche) retiró la seguridad al edificio en el cual funciona la UE y nuestro presupuesto no es suficiente para contratar ese servicio. Por lo tanto, en la actualidad no contamos con personal de seguridad, lo que representa un riesgo para el equipamiento del centro”, alertaron.

Kochen y González añadieron que “a la subejecución del presupuesto se suma el atraso en los pagos de los subsidios de investigación, lo que afectó la compra de equipamiento e insumos imprescindibles para realizar las tareas de investigación de los distintos grupos, como equipos de computación para el procesamiento de datos, insumos de laboratorio para análisis histológicos y moleculares”.

El director del Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), Juan Franzese, indicó que redujeron el servicio de limpieza en un 50% y que en materia de seguridad pasaron “de un vigilador exclusivo para el CIG, las 24 horas, los 365 días del año, a uno por sólo 12 horas y compartido entre tres institutos”.

¿Y los insumos básicos para el trabajo en laboratorio? “El material de laboratorio y de escritorio se compra en cuentagotas, con fondos personales o provenientes de servicios (a terceros)”, es decir, extrapresupuestarios.

“Hubo y hay faltantes importantes de insumos básicos”, remarcó Carlos Naón. “Nuestros laboratorios requieren gases como nitrógeno, argón, nitrógeno líquido. También habilitaciones y permisos anuales que otorga la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para trabajar con material radiactivo. Además se necesitan repuestos. Y hay que afrontar los costos de mantenimiento de los equipos. Estos son sólo algunos ejemplos de las muchas cosas necesarias para nuestro trabajo, que en la actualidad no podemos cubrir”, puntualizó.

Poco, devaluado y tardío

Félix Requejo (INIFTA) describió: “Los insumos son provistos para cada grupo de investigación a través de diferentes tipos de subsidios. Los subsidios plurianuales del Conicet han sido eliminados y se adeudan viejas cuotas desde hace varios años, mientras que de los subsidios de la unidad ejecutora se abonó tan sólo un 17,5% durante 2017 y 2018 y sin ajustes por inflación. La casi eliminación del presupuesto de funcionamiento del instituto no permite atender insumos básicos como agua de alta pureza, gases y aire o nitrógeno líquido, elementos de empleo cotidiano”, realzó.

Horacio Garda, director del INIBIOLP, apuntó que “además de la carencia de insumos básicos tenemos enormes dificultades para afrontar los servicios de mantenimiento del equipamiento de investigación. Varios equipos están fuera de funcionamiento porque no podemos afrontar su reparación. La carencia de insumos, en su gran mayoría importados, también se ve afectada por la demora de los subsidios otorgados por el Conicet, la UNLP o la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, así como por su pulverización a raíz de la devaluación y la inflación”.

El no ingreso de personal afecta a todos. Al Instituto de Física se presentaron 10 candidatos. No entró ninguno. En el INIBIOLP, personal técnico que concursó se encuentra hace más de un año esperando su designación, y en la reciente convocatoria de ingreso a la carrera de investigador quedaron afuera “tres jóvenes doctores con excelente formación”, dijo Garda. Tampoco ingresó ningún candidato al INFIVE. En el INIFTA no pudieron reemplazar al personal jubilado. El CIG y ENYS no desentonan. Franzese advirtió: “Asistimos a un cuadro de desinversión y desinterés en el campo científico y tecnológico con una lógica mercantilista de ajuste de gastos, sin considerar el extraordinario valor de los recursos instalados, su proyección, su importancia para el desarrollo del país. La continuidad del sistema científico tecnológico está en peligro”.