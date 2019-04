La Hurtadomanía: en las redes lanzaron el #HurtadoChallenge recreando la famosa "Taconeta"

El delantero venezolano de Gimnasia, Jan Hurtado, protagonizó la jugada más comentada del fin de semana. La pirueta que hizo sobre una línea lateral de la cancha de Newell's, para pasa la pelota por sobre el cuerpo de Stéfano Callegari, recorrió las redes sociales desde ese mismo momento y luego se volvió tendencia. Hasta llegar nada más ni nada menos que a las redes del astro Ronaldinho.

Incluso se comenzó a jugar con un hashtag que se instaló en Twitter: #HurtadoChalleng. Y algunos, incluidos usuarios del exterior, se animaron a imitar al venezolano interpretando la misma jugada.

This skill is trending on Twitter today so quickly popped over to the pitch to try to recreate it 😂⚽️❤️ pic.twitter.com/h5HLiASyqf