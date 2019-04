Cristina: otro procesamiento y furor por el libro

| Publicado en Edición Impresa

En otro día negro para el país en los mercados, la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo ayer una de cal y otra de arena. El juez Claudio Bonadio le amplió el procesamiento que ya le había dictado en la causa de los “cuadernos de las coimas”. Sin embargo, comenzó a venderse su libro “Sinceramente” y fue furor, al tiempo que alimenta aún más la expectativa por conocerse si buscará de nuevo la presidencia en las elecciones del 27 de octubre.

Bonadio decidió reforzar la acusación de varios de los ya imputados en el caso de los presuntos sobornos -denunciados por un ex chofer del Ministerio de Planificación y corroborados por “arrepentidos” empresarios- y en concreto, a la actual senadora por la Provincia le imputa delitos de cohecho pasivo en cinco ocasiones, más de lo que ya constaba cuando la procesó con prisión preventiva en septiembre pasado como “jefa” de una asociación ilícita.

“Corresponde efectuar la aclaración que si bien en el resolutorio de fecha 17 de septiembre de 2018 se hizo referencia que la nombrada fue la destinataria de las entregas de dinero de fecha 21/7/10, 23/7/10, 30/7/10, 4/8/10 y 30/9/10, no se adoptó temperamento alguno en relación a las mismas”, señaló el juez.

“En el 2003, Néstor ya declaraba depósitos en efectivo por más de 4 millones de dólares. No llegamos pobres”

Aunque Bonadio volvió a pedir que la ex jefa de Estado sea detenida, el dictamen recalca que esa orden sólo se hará efectiva cuando el Senado apruebe su desafuero, aunque hasta ahora ningún pedido similar ha prosperado por la negativa del peronismo, que es mayoritario en la Cámara, de votar contra Cristina hasta que no haya una condena firme.

El magistrado también amplió el embargo dispuesto sobre los bienes de la ex presidenta hasta cubrir la suma 80 millones de pesos (1,76 millones de dólares).

Pero no son todas malas noticias para Cristina, que el martes debe regresar de Cuba a donde fue a visitar a su hija Florencia. El libro que escribió se encamina a batir récords de ventas. “Hoy que el país está en completo retroceso político, económico, social y cultural espero que al leer estas páginas podamos pensar y discutir sin odio, sin mentiras y sin agravios”, sostiene en el prólogo. La contratapa la muestra sonriente con la mirada hacia la izquierda. “Hicieron y siguen haciendo todo lo posible por destruirme. Creyeron que terminarían abatiéndome. Es claro que no me conocen”.

“Se podrá decir cualquier cosa de nuestro gobierno, menos que no fuimos respetuosos de las instituciones”

Cristina presentará su libro el 9 de mayo en la Feria del Libro, ocasión en la que se espera conocer mayores indicios sobre su futuro político aunque los analistas no creen que se pronuncie hasta vísperas de cierre de listas (22 de junio) sobre su candidatura.

Con libro en mano, ahora se conocen más confesiones de la ex presidenta sobre su familia que conformó con Néstor Kirchner, sus dos gobiernos, su opinión sobre su sucesor, Mauricio Macri, y hasta su defensa ante las múltiples causas por corrupción en su contra.