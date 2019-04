Música, cine, literarias y más

| Publicado en Edición Impresa

HOY

MÚSICA

Otros ritmos

The Guitar Orchestra of Latin America.- Hoy a las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, ensamble de guitarras acústicas integrada por 25 músicos con guitarras afinadas de manera no tradicional. Gratis.

Dexter Shaw.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9, el gran guitarrista llega directo de Londres. Abren la noche Los Silver y Maldita Blues Band.

Homenaje a Louis Armstrong.- Hoy a las 20 en el Anexo del Senado, 7 y 49, encuentro con el dixieland, a cargo de Andrés Martínez, Sebastián Lafarga, Diego Gómez, Mariano Meneghini e invitados.

La Ferretería.- Hoy a las 21 en La Bicicletería, 117 y 40, quinteto jazz/latin/fusión.

La Silver Big Band.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, jazz.

Titanes en el Swing.- Hoy a las 22 en Jasz, 9 y 53.

Jam Session.- Hoy a las 24 en Jasz, 9 y 53. Gratis.

Trio Mistongo.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural “La 17”, 2 entre 43 y 44, tangos viejos y melodías jazz y bossanova con Pablo y Fernanda.

La 82.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, rock and roll.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en Centenario y 513, melódicos y bailables.

Alejo y Belén.- Hoy a las 21.30 en 17 entre 70 y 71, junto a Los Cuatro Soles. Melódico y bailable.

Tango

Viernes de Tango en el Rectorado.- Hoy a las 19 en el Rectorado de la UNLP, 7 entre 47 y 48, clases. Desde las 20.30, práctica libre.

Sonia Godoy.- Hoy a las 21.30 en 16 entre 500 y 501, show de tangos, boleros y melódicos.

Folclore

El Biandazo.- Hoy a las 22 en 50 entre 19 y 20, folclore y tango con arreglos propios, con el piano de Ana Campanaro y la guitarra de Italo Segovia. Gratis.

Danza

Danza en el Museo. Siempre reedición.- Hoy a las 19 en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, a cargo del Colectivo Siempre.

CINE

¡Viva el palíndromo!.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tomás Lipgot en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

Entre gatos universalmente pardos.- Hoy a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ariel Borenstein y Damián Finvarb en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

La misma sangre.- Hoy a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miguel Cohan en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Lion.- Hoy a las 19 en Meridiano V, 17 y 71, de Garth Davis en el marco del Ciclo Un viaje en tren. Gratis.

Guarisove + Desobediencia debida.- Hoy a las 19 en el Centro Cultural islas Malvinas, 19 y 51, proyección del corto de Bruno Stagnaro y del largometraje de Victoria Reale, en el marco del Ciclo de Cine DAC dedicado a la Guerra de Malvinas. Gratis.

Magical Girl.- Hoy a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Carlos Vermut en el marco del Ciclo de Cine Freakshow.

Invictus.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Clint Eastwood en el marco del Ciclo CineClub.

LITERARIAS

Formas urbanas.- Hoy a las 18 en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, 53 entre 8 y 9, presentación del libro de fotografías de Vicente Viola, con una proyección de fotos en la previa.

Compartir historias.- Hoy a las 17.50 en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Central de la Provincia, 47 entre 5 y 6, a cargo de los Narradores Sociales de la Biblioteca. Entrada libre y gratuita.

CONFERENCIAS

Charlas de Cultura Criolla.- Hoy a las 21 en el Rotary Club Los Hornos, 60 y 134, el Prof. Jorge Suárez disertará sobre “Danzas y vestimentas”. Ilustrarán sus alumnos y el Grupo Temporal. Gratis.

Entrega del Premio Lahille y reconocimientos.- Hoy a las 13 en el Auditorio del Museo de La Plata, entrega de premios y reconocimientos a cargo de la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascacio Moreno”.

CURSOS

The Fairy Godmother.- Hoy a las 18 en el Instituto Manhattan Center, 12 casi 43, show en inglés, recreativo y gratuito, para niños de 4 a 10 años.

Conversación.- Hoy a las 19 (nivel 1) y a las 20 (nivel 2) en el Instituto Manhattan Center, 12 casi 43, clases de conversación gratuita dictadas por un profesor extranjero. En esta ocasión el tema será “Hospitality: the platense style”.

SÁBADO 27

MÚSICA

Coros

La Noche de las Voces.- Mañana a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, espectáculo coral en el marco del Día Mundial de la Voz. Actuarán el Coro Kantay de capital federal, Cantaruxeiros del Centro Gallego de La Plata, el Coro del Centro Cultural Islas Malvinas, el Coro Lírico del Grupo de Artistas en Espacios Alternativos, y los solistas Paola Arena, Claudia Marovecchio y Luján Vera. Gratis.

Clásico

Estelle Revaz y Anïs Crestin.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal Urquiza entre 462 y 464, concierto de la violonchelista austríaca y la pianista francesa. Ofrecerán obras de Manuel de Falla, Schumann y David Popper.

Otros ritmos

The Guitar Orchestra of Latin America.- Mañana a las 21 en el Centro Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, ensamble de guitarras acústicas integrada por 25 músicos con guitarras afinadas de manera no tradicional. Gratis.

Juntada solidaria por lxs niñxs.- Mañana a las 15 en la Copa de leche “Milagritos”, 143 entre 8 y 9, Berisso, música solidaria, juegos y premios.

Sarao Funk Brasil.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, con Martín López Camelo en saxo, Mariano Meneguini en trompeta, Pablo Mitilineos en guitarra, Gustavo TUmori en percusión, Juan Olivero en piano, Cristian Torres en batería y Damián Correger en bajo.

Umbra + Científicos del Palo.- mañana a as 23 en 57 esquina 117.

Alejo y Belén.- Mañana a las 21.30 en 74 entre 18 y 19, junto a Los Silveyra. Música de todos los tiempos.

Mario Beltrán.- Mañana a las 23 en 30 y 166, Berisso.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 17 y 69, melódicos y bailables.

Perla Negra.- Mañana a las 23 en 659 y 16, show bailable a toda cumbia.

Lara Fichera.- Mañana a las 21 en Jasz, 9 y 53, con Andrés Martínez en piano.

Horacio y la música.- Mañana a las 21 en 8 entre 77 y 78 A, cena show.

Rafael De La Torre + Juanjo Hermida & Julián Hermida.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, presentan su disco “Colores”, encuentro entre un cantante de trova cubana, un pianista de jazz y un guitarrista de tango, abordando un repertorio latinoamericano.

Latin Club.- Mañana a las 22 en 51 entre 18 y 19, salsa y ritmos latinos.

Inditrüe.- Mañana a las 21 en Colibrí, 10 y 59, música indie. Show al sobre.

Tango

Sentimiento Tango.- Mañana a las 20.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, se presenta el ballet de temática tanguera.

Danza

Tintarella.- Mañana a las 16.40 en Meridiano V, 17 y 71, danza contemporánea a cargo de Calle 46, en el marco del 109º aniversario de la Estación.

CINE

Entre gatos universalmente pardos.- Mañana a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ariel Borenstein y Damián Finvarb en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

La misma sangre.- Mañana a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miguel Cohan en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Una historia sencilla.- Mañana a las 19 en el museo Almafuerte, 66 entre 5 y 6, de David Lynch en el marco del Ciclo Pequeñas Odiseas. Gratis.

La colina de las amapolas.- Mañana a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Goro Miyazaki en el marco del Ciclo de Cine Anime.

CURSOS

Tango.- Mañana a las 17 en el Centro Cultural Favero, 117 y 40, clase y práctica.

DOMINGO 28

MÚSICA

Dúo - flauta traversa y guitarra.- El domingo a las 19 en el Colegio de Fonoaudiólogos, 38 Nº 1005, recital con Víctor Loarces y Max Balanowsky, con repertorio académico europeo y música popular latinoamericana, de Ravel y Debussy a Piazzolla y Celso Machado. Gratis.

Ricardo Parisi.- El domingo a las 21 en Centenario y 513, temas melódicos y bailables.

Mario Beltrán.- El domingo a las 13 en Montevideo entre 37 y 38.

Cantobar.- El domingo a las 21 en 1 y 60, con Juan Páez, Lisandro Peykovich y Pablo Giménez.

Horacio y la música.- El domingo a las 12.30 en 128 entre 61 y 62, con Silvia Augot. Show melódico y tropical.

Orquesta Latinoamericana “La Casita de los Pibes”.- El domingo a las 17 en Meridiano V, 17 y 71, en el marco del 109º aniversario de la Estación. Gratis.

Hey.- El domingo a las 18.30 en Meridiano V, 17 y 71, en el marco del 109º aniversario de la Estación. Gratis.

Tango

Noche de tango y folclore.- El domingo a las 21 en 54 entre 7 y 8, con Jorge Martire en guitarra, Gisela Casavalle en canto y Daniel Scarso en percusión.

Milonga del 2x4.- El domingo a las 19 en Diagonal 79 entre 54 y 55, clases para principiantes y milonga.

Folclore

Contr3sbajos.- El domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, candombe, tango, milonga, bolero, zamba, chacarera y más.

La peñita.- El domingo a las 19 en Colibrí, 10 y 59, taller de danzas folclóricas a la gorra, y a las 21, Fernanda de Francesco. Show al sobre.

Danza

El escape del gusano.- El domingo a las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, de Silvina Grinberg en el marco del Ciclo Danza Expandida en la Comedia.

CINE

Entre gatos universalmente pardos.- El domingo a las 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Ariel Borenstein y Damián Finvarb en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

La misma sangre.- El domingo a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miguel Cohan en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Guarisove + Desobediencia debida.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural islas Malvinas, 19 y 51, proyección del corto de Bruno Stagnaro y del largometraje de Victoria Reale, en el marco del Ciclo de Cine DAC dedicado a la Guerra de Malvinas. Gratis.

Por amor al arte.- El domingo a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, una película de Bernardo Arias y otra de Marcelo Goyeneche, en el marco del Ciclo de Cine DOCA.

Jinetes del Espacio.- El domingo en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Clint Eastwood en el marco del Ciclo CineClub.