VIDEO.- Duki se agarró a las piñas a la salida de un boliche en Palermo

El referente del trap fue parte de un enfrentamiento callejero a la salida de una disco

El rapero Duki quedó envuelto en un escándalo. El artista del trap se metió en medio de una pelea callejera a la salida del boliche en el barrio porteño de Palermo. Un testigo grabó con su celular el enfrentamiento y el video rápidamente empezó a circular en las redes sociales.

Todo se desató en la madrugada del domingo cuando el cantante se retiraba de la disco Porto Soho, ubicada en la intersección de la avenida Scalabrini Ortiz y Gorriti. Tres jóvenes estaban golpeando a otro en la puerta del local bailable. A los pocos minutos, Duki se acercó para intentar defender al sujeto y lanzó golpes a los atacantes.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que motivó el enfrentamiento. Lo cierto es que rápidamente otras personas intervinieron en la pelea y separaron. Tras la gresca, el artista se retiró del lugar junto a un grupo de amigos.

OTRO ESCÁNDALO

Cabe recordar que en enero Duki se vio envuelto en otro escánbdalo, cuando en un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, una joven cordobesa de 20 años denunció que fue abusada sexualmente.

El propio trapero deslindó responsabilidades y sobre lo ocurrido durante su recital en el boliche Pueblo Límite contó: "Empezó el show, tocamos un par de temas. En el tercero o cuarto tema, 'Xanax', la gente empieza a saltar, hay una especie de avalancha enorme. Desquiciados. Mucha gente se lastimó, hay videos de la avalancha. En esa misma (situación) se fracturaron dos personas y hubo como cincuenta heridos".

El cantante de "Rockstar" y "Lebron" indicó que ante esta situación pidieron "más seguridad", ante ello, desde la organización "pusieron un par de efectivos más" y el "show continuó un par de temas más". "Hasta que en un momento nos dicen que nos tenemos que bajar, que la municipalidad pidió que cancelemos el show porque había exceso de personas y se había lastimado gente, y nos bajamos", recordó. "Bajamos, vamos al camarín, estamos una hora sentados ahí, nadie nos dice nada. Nos dejaron encerraditos en un cuartito a todos. Nosotros sin saber qué estaba pasando. Mandan a alguien, porque así son, mandaron a alguien a avisarnos: lamentablemente una chica sufrió un abuso en el medio del show", agregó.

Duki también criticó al publico del local bailable: "Fueron a un boliche a pasarla bien, a bailar. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo no había un seguridad en el baño? Hay terceros que permiten esto también, es así. Nadie lo tiene que permitir". "Se nos cancelaron fechas en la Costa por esto. Pero hay que concientizar, no pueden seguir pasando estas cosas. A veces hay un tercero que las permiten. En ese mismo boliche estaba mi hermana menor, ¿qué hacía yo si le pasaba a mi hermana? Me moría", concluyó.

Según la joven cordobesa, el ataque ocurrió alrededor de las 4 del jueves 17 de enero, en uno de los baños del VIP de la disco Pueblo Límite. La denunciante señaló que ella se encontraba junto a unos amigos en el boliche cuando fue al baño de mujeres, donde fue sorprendida por un hombre que la golpeó, la violó y escapó. La causa, caratulada como "abuso sexual con acceso carnal", se inició en la Comisaría de la Mujer de Villa Gesell y quedó a cargo de la fiscal local Verónica Zamboni. Por su parte, desde Pueblo Límite difundieron un comunicado vía Instagram en el que afirmaron que están "trabajando en conjunto con las autoridades del caso para el esclarecimiento total de lo acontecido". "Respecto a lo acontecido durante el recital de Duki, la organización decidió activar el protocolo de seguridad, cortando el audio de los equipos y suspendiendo el recital, para luego dar intervención al personal de asistencia médica para todos aquellos que lo requiriesen", agregó el escrito.