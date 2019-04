El conductor agredido por el taxista en Villa Urquiza dijo que teme por su integridad

Fabio Rojas, el conductor agredido por un taxista en el barrio porteño de Villa Urquiza el viernes último, dijo hoy a Télam que no está "tranquilo", que teme por su "integridad" y la de su familia y agregó que espera que el control aplicado a su agresor con prisión preventiva domiciliaria y la tobillera electrónica "funcionen".

"No estoy tranquilo. Anoche mi perro ladraba y yo me levantaba a subir la persiana", contó el hombre a Télam, y agregó: "cuando me enteré que él tenía antecedentes, supe que no me había encontrado con una persona común, sino con un loco". Rojas también contó que su hijo, de 22 años, estaba con él cuando se enfrentó al taxista Claudio Rímolo: "le vio la cara, ya lo conoce", aseveró.

Esta mañana, desde la fiscalía a cargo de la causa contactaron a Rojas para consultarle si había arreglado el auto. "Arreglé el radiador y el ventilador para que el auto funcione. El parabrisas y la chapa están detonados", contó a Télam, y añadió que desde la fiscalía le indicaron que no arregle el vehículo porque "van a constatar todo".

Hasta el momento, no se hicieron pericias sobre el auto de Rojas, aunque él ya envió fotos de los daños la empresa de seguros.