Lázaro Báez pidió que el juicio por la obra pública no comience el martes

El empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas en la adjudicación de la obra pública, solicitó a la Justicia que el juicio que buscará determinar si incurrió o no en delito, no comience.

Dicho proceso está previsto que se inicie este martes aunque en las pretensiones de Baez, uno de los principales sospechosos, es que se suspenda. Así se desprende de la presentación que realizó en las últimas horas la defensa del empresario.

Los abogados presentaron un escrito en el que figura una recusación a dos de los integrantes del tribunal oral que desde el martes comenzará a juzgarlo junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso de la obra pública y pidió que el proceso no comience.

Fuentes judiciales informaron al portal Infobae que la defensa de Báez, a cargo de Víctor Hortel, recusó a Rodrigo Giménez Uriburu y a Adriana Palliotti (que actúa como cuarta magistrada). Se trata de los mismos magistrados que están realizado el juicio por la llamada "Ruta del dinero K", en la que Báez está siendo juzgado por presunto lavado de dinero.

La defensa sostuvo que ambos procesos están vinculados y que por lo tanto los jueces podrían prejuzgar. También solicitó que el juicio no empiece el próximo martes hasta tanto la recusación no esté resuelta.