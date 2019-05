Tras la polémica, la Corte ratificó que el martes comienza el juicio a Cristina

Dijo que no se suspende. El presidente Macri dijo anoche que “la reacción colectiva muestra que la gente ya no quiere cosas raras”. Para el abogado de la ex presidenta,“quieren la foto de Cristina para usarla en la campaña”

| Publicado en Edición Impresa

La Corte Suprema de Justicia aclaró ayer que el pedido de los expedientes del juicio denominado “Vialidad”, no suspende la audiencia oral para el próximo martes, que juzgará la presunta responsabilidad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el punto siete del comunicado emitido ayer, la Corte mencionó que “dicho pedido (de los autos) no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido”. En el mismo sentido se pronunció ayer el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, cuando explicó, en una entrevista radial, que “el juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido, con lo cual no puedo dar por hecho lo que no se hizo: el juicio al día de hoy se mantiene”. El TOF 2 se encuentra actualmente integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. El tercer lugar se encuentra vacante desde que murió Jorge Tassara, en marzo de este año. Coincidentemente, la Corte dijo que “la medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno”. En el mismo tono aclaratorio, la comunicación señaló que “existen ante el Tribunal (la Corte), además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite”. El más alto tribunal del país decidió hacer públicos estos argumentos “ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos”. Cristina Kirchner -que tiene la obligación de presentarse en la primera audiencia - se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados el próximo martes 21 de mayo al mediodía, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez. Las repercusiones El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que “la reacción colectiva contra lo que pasó con la Corte muestra que la gente ya no quiere cosas raras, que Argentina cambió. “Esta reacción colectiva contra lo que pasó con la corte muestra que Argentina cambió. Estamos viviendo una época donde la recesión económica nos lastima por demás”, sostuvo Macri. En tanto el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo ayer que la aclaración de la Corte Suprema de Justicia de que no se suspende el juicio denominado “Vialidad”, donde está imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “es algo bueno” porque ayuda a “aclarar los puntos” que habían generado una protesta de la población, en referencia a los cacerolazos que se produjeron el miércoles. “Es bueno que ante la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía, la Corte clarifique estos puntos”, dijo Garavano en una rueda de prensa en la Casa Rosada, al finalizar la reunión de Gabinete. Con una mirada más política, el abogado de la senadora Kirchner, Carlos Beraldi, analizó ayer que “lo que quieren es la foto de Cristina para usarla en en la campaña electoral y la Justicia no se debe prestar a eso. Lo que pide la Corte no es impunidad, es debido proceso”. “La Corte hace lugar a un pedido hecho por mí para que se investigue como corresponde”, añadió Beraldi en referencia a la solicitud para que el Tribunal Oral Federal 2 eleve las actuaciones realizadas hasta el momento en la causa “Vialidad”. Y el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández consideró ayer que “lo que está haciendo la Corte Suprema es ordenar juicios que están llenos de irregularidades”, en relación a la solicitud que realizó el superior tribunal del expediente de la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz, y que llevará a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Conectate con lo que te interesa

"La verdad construye diálogos objetivos."

Formá parte de la verdad.

Suscribite. SUSCRIBIRME

Ver comentarios