El kirchnerismo presiona para repatriar a Massa

"Esta mañana hablé con Sergio", aseguró Alberto Fernández. Sin embargo, el líder del Frente Renovador aseguró no haber tenido ningún diálogo con el precandidato a presidente kirchnerista

En medio de la tensión que atraviesa Alternativa Federal, el precandidato a presidente por el kirchnerismo, Alberto Fernández, aseguró haber hablado con Sergio Massa y reiteró su intención de sumarlo al espacio que encabeza Cristina Kirchner.

"Esta mañana hablé con Sergio. Obviamente que quisiera que se incorpore, lo he dicho muchas veces, no ahora", reconoció el ex jefe de Gabinete, quien siguió tirándole flores al líder del Frente Renovador, con quien estuvo trabajando hasta que decidió retornar al kirchnerismo, al decir que "de su generación es el hombre que más se preparó. No hay ningún motivo para no tratar de sumarlo, sólo puede aportar".

Fernández dijo que están trabajando en el armado electoral y en ese sentido expresó su deseo que "ojalá esté incluido Massa". "Estamos hablando, estamos viendo", afirmó en declaraciones a la prensa en las que elogió a Emilio Monzó, actual presidente de la Cámara de Diputados, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al tiempo que fue duro con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.