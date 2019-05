Massa, sobre Alternativa Federal: "Hay que salir de la discusión de nombres y la vanidad"

El dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, intentó hoy bajar el tono a la disputa por las candidaturas a presidente dentro del espacio Alternativa Federal (AF) al pedir "salir de la discusión de nombres y la vanidad de la política" para enfocarse "en la construcción de un programa de gobierno". En esa línea, dijo que "el 22 de junio, cuando cierren las listas, vamos a tener los candidatos" y agregó: "La construcción de una alternativa necesita que todos pongamos nuestro esfuerzo y granito de arena para salir del pantano en el que estamos viviendo".

"No podemos seguir dando un espectáculo dantesco en el que la gente se despierta todas las mañanas viendo a la política pelearse por un lugar y olvidándose que los argentinos la están pasando muy mal", afirmó Massa a la salida de una reunión con el resto de los dirigentes del espacio, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto en las oficinas del líder del Frente Renovador.

Sin nombrarlo, Massa hizo referencia al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien expresó que no estaría dispuesto a competir en unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que es el mecanismo por el que AF resolverá cuál es el candidato presidencial del espacio. "Vemos que hay mucha vanidad, mucha discusión de nombres y mucho ruido", dijo Massa.

Según el ex jefe de Gabinete, desde Alternativa Federal están trabajando "en la construcción de una alternativa con el desafío que tenemos por delante de poner fin a un gobierno que fracasó y ganarle en las elecciones del 27 de octubre". "Lo más importante de todo es que tengamos la capacidad de ponerle punto final a la discusión de la histeria de la política y que tengamos la capacidad de resolverle los problemas a la gente", afirmó Massa.

Consultado por si es definitivo que Lavagna no será parte del espacio dijo que "eso se lo tienen que preguntar a él" y remarcó que "la Argentina no necesita la definición de nombres, sino la definición de un rumbo del país". Según el ex jefe de Gabinete, la discusión por los candidatos del espacio opositor no kirchnerista "forma parte de la dinámica funcional al gobierno" que pretende "dividir a la oposición para tratar de llegar a la elección competitivo".

"Esta es una pelea que sólo sirve al gobierno para tapar la dramática situación que vive el país", afirmó Massa. Por último dijo que "es muy importante que los gobernadores estén representados en la construcción de esta Argentina Federal" y remarcó que, como políticos, "nuestra responsabilidad es superar el fracaso de este gobierno. La política tendrá que encontrar una solución para darle a los argentinos un nuevo gobierno y una nueva mayoría", concluyó.