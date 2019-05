Lavagna metió el freno de mano: ahora dijo que no rompió con Alternativa Federal

Roberto Lavagna se lanzó como candidato a presidente para presentarse como la tercera fuerza de cara a octubre. Su pronunciamiento movió el avispero y ayer hasta pegó el faltazo a la cumbre de Alternativa Federal, mientras que anoche había dejado en claro que con los dirigentes de ese espacio no iba a haber acuerdo. "Es un capítulo cerrado", había sentenciado.

Pero como esto es política argentina todo puede cambiar. Y cambió en menos de 24 horas. Lavagna esta mañana dio marcha atrás con sus dichos y dijo que "el diálogo es posible, no hubo ruptura sino fijación de diferencias".

El precandidato de Consenso 19 habló en Radio Mitre y dio sus razones acerca de las diferencias por las cuales se abrió. "Mi límite son quienes están en uno u otro lado de la grieta", sostuvo Lavagna, quien dejó en claro que la convocatoria de Juan Schiaretti a Daniel Scioli, uno de los referentes del kirchnerismo, no le cayó nada bien.

"No hagamos un amontonamiento de gente que aspira a cargos", se despachó el ex ministro de Economía y agregó que "hace falta un gobierno de unidad nacional. Lo central es sumar voluntades, crear un consejo económico y social permanente. Esto no tiene que ver con una interna con gente cuya posición política está más cerca de uno de los dos extremos de la grieta".

En este misma entrevista Roberto Lavagna metió el freno de mano con respecto a sus declaraciones de anoche al canal de noticias TN y aclaró que con el espacio que encabezan Schiaretti, Urtubey y Massa "no hubo ruptura; todos los diálogos están abiertos, las puertas están abiertas".

Cabe resaltar que según relató en la reunión previa a este encuentro que mantuvo el ex ministro con el gobernador reelecto de Córdoba hubo de su parte "algunos señalamientos", a los que calificó como "diferencias de fondo", respecto a puntos básicos para poner la economía en funcionamiento en un hipotético nuevo gobierno. "Sepamos que hay una diferencia de fondo", dijo Lavagna, y precisó que desde Consenso 19 aspiran a "generar una coalición de gobierno para poner la economía en marcha, con sus máquinas, camiones y millones de personas desocupadas, y que no sea sólo finanzas".

Dijo que disiente con los diez puntos de consenso propuestos por el gobierno porque considera que "no sólo se puede hablar de ajuste y pago a proveedores", sino que "hay que incorporar conceptos de creación de trabajo y buscar tasa de crecimiento". Afirmó en este sentido que "el gobernador (Schiaretti) tuvo una reunión con el presidente (Mauricio Macri)", y que de ese encuentro "salieron seis puntos" de consenso que, dijo, nuevamente giran en torno al "ajuste y al pago a los acreedores".

"Ese no es el camino", remató Lavagna. que también recordó que "las buenas relaciones" que tiene el Gobierno con los acreedores externos también pueden ser útiles para "empezar a alargar los plazos" de pago de la deuda.