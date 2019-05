Se viene el libro de Gallardo en el que cuenta cuando quiso irse de River

Se viene el libro de Marcelo Gallardo en el que narra aspectos desconocidos de su recorrido en River entre los que figura el día en el que estuvo a punto de irse del club en 2016.

"Gallardo Monumental" se llama el trabajo realizado por Diego Borinsky quien, entre otros aspectos de la obra, contó que a fines de 2016, luego de ganar la Copa Argentina frente a Rosario Central, el actual entrenador millonario estuvo a punto de dejar la institución.

También el autor hizo notar que en aquel momento, la incertidumbre por la decisión de Gallardo llegó a los hinchas y a los medios pero no con la profundidad que tuvo el tema.

Ese aspecto y otros que tienen que ver con l actuación del ex jugador y actual entrenador riverplatense están narrados por el propio protagonista de esta historia.

"El libro se lo propuse a Marcelo en marzo de 2017; él a fines de 2016 casi se va de River, estuvo a nada de irse, esas son cosas increíbles", señaló Borinsky en una entrevista periodística.

"Le gana la final de la Copa Argentina a Central 4-3 y él me cuenta que en la fiesta estuvo a esto de decirle a D'Onofrio que se iba. Me dijo: 'Lo vi tan feliz al presi que me lo guardé'", puntualizó el hecho que demoró la determinación.