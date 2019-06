Los Pumitas dieron el golpe, vapulearon a Francia y clasificaron a semifinales

El conjunto del platense José Pellicena estará jugando el próximo lunes frente a Australia por el pase a la final

| Publicado en Edición Impresa

Los Pumitas consiguieron un resonante triunfo ante el último campeón para meterse en las semifinales del Mundial Juvenil, en Rosario. Le ganaron 47-26 a Francia y terminaron primeros en su grupo para quedar entre los cuatro mejores de la competencia.

Fue un comienzo de partido a pedir del equipo argentino, que abrió la cuenta rápido con un penal positivo del apertura, Joaquín de la Vega Mendía a los tres minutos. A los 10, Thomas Gallo hizo una jugada de fantasía para un pilar: tomó la pelota pegado a una formación y metió una corrida de 40 metros, como si fuera el más rápido de los backs, para un try que hizo delirar a todo el banco de suplentes. En el comienzo de esa jugada, hubo un tackle alto del tercera línea francés Zegueur que le valió la tarjeta roja.

Con un hombre de más y el envión anímico, Los Pumitas encontraron más espacios y dos minutos después apoyaron el segundo try. Pero las buenas noticias tuvieron un parate a los 18’, en una jugada algo desafortunada, Rodrigo Isgro tackleó a la altura del cuello y el árbitro juzgó que había sido similar a la jugada que significó roja para el francés, por lo cual le mostró la roja al wing argentino.

Con una buena defensa, Los Pumitas salieron airosos de la jugada siguiente y a los 20 minutos, respondieron con otro gran try: quiebre de Carreras y apoyo de Juan Martín González para ingresar en el ingoal y llevar la ventaja a 22, luego de la conversión. Con un penal, De la Vega Medía estiró la ventaja con tres puntos más.

Por el lado de Francia era todo confusión, flojas respuestas en los tackles y muchos errores de manejo. Pero la amarilla a Lucas Bur, a los 27’, le valió a los galos la posibilidad de descontar con la conquista del medio scrum Delord a la salida de un scrum. Fueron momentos de desconcierto para el equipo argentino que con uno menos se descontroló por diez minutos. Pero con la vuelta de Bur, el equipo se volvió a acomodar y con los forwards avanzaron con el maul y Pablo Dimcheff cayó con pelota controlada para obtener el bonus ofensivo en la última del primer tiempo y una ventaja parcial de 34-7 en el cierre de la primera etapa.

Para el complemento, Francia movió el banco y realizó tres cambios de movida. Uno de ellos fue el ingreso del potente tercera línea, Joseph, que a los 3 minutos apoyó el segundo try para los galos. Con mayor decisión, el local sintió la presión y los espacios no fueron tan claros como en la primera mitad, por eso De la Vega Mendía buscó ir a lo seguro y sumó tres puntos con un penal.

Los Pumitas estarán por tercera vez en una semifinal de un Mundial juvenil de rugby

La presión de la visita se volvió a sentir y a los 12’, Taofifenua sumó el tercer try del último campeón mundial de la categoría. Y Los Pumitas otra vez decidieron sumar por medio de un penal y seguir llevando la presión del otro lado. La intensidad en el juego se mantuvo constante y fue recién a los 30’, cuando una gran intervención del capitán, Juan Pablo Castro, quien cortó por el centro y apoyó, trajo algo más de tranquilidad para los argentinos.

Pero los europeos fueron por más y consiguieron el bonus ofensivo gracias al cuarto try que logró a los 36. Si bien no le alcanzó para revertir el partido, si le sirvió para ponerle presión a Sudáfrica y Nueva Zelanda que cerraban la clasificación. Y el cierre fue a puro festejo para Los Pumitas, porque luego de un primer tiempo con una gran actuación, aguantaron en el complemento, no se dejaron vencer por el nerviosismo y pusieron un pie en las semifinales del Mundial Juvenil que se juega en su propio país.

Los demás resultados: Grupo A: Gales 44, Islas Fiji 28, en Ateneo Inmaculada de Santa Fe. Grupo B: Italia 14, Irlanda 38, en Santa Fe); Australia 33, Inglaterra 56, en Rosario. Grupo C: Georgia 17, Escocia 12, en Rosario Sudáfrica 25, Nueva Zelanda 17, en Santa Fe).

De esta manera, el equipo argentino jugará este lunes ante Australia (ganador de la zona B) en una de las semifinales, mientras que la otra será el choque entre Sudáfrica (primero en la C)-Francia.