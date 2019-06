Ganó Omar Perotti y el peronismo recuperó la provincia de Santa Fe

Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social quedó segundo mientras José Corral, candidato de Cambiemos, quedó tercero

El senador nacional peronista Omar Perotti, del Frente Juntos, se transformó hoy en el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, al imponerse en las elecciones generales sobre el socialista Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, que renococió la derrota antes del final del escrutinio provisorio, y en tercer lugar quedó el intendente de Santa Fe y candidato de Cambiemos, José Corral.



Perotti, contador público, de 59 años, encabezó junto a la ex jueza Alejandra Rodenas la fórmula del Frente Juntos, que representó la unidad de las diferentes expresiones del justicialismo santafesino.



Nacido en Rafaela, ciudad de la que fue intendente en tres períodos y actualmente senador nacional, Perotti se impuso sobre el ex gobernador Bonfatti en una elección que se polarizó en perjuicio del postulante de Cambiemos y de otras expresiones políticas menores..



Escrutadas el 83% de las mesas electorales, Perotti lograba 613.174 votos, es decir el 40,55%, en tanto Bonfatti obtenía 549.416 sufragios, el 36,34%.



En tercer lugar se ubicaba Corral, que sumaba 284.951 votos, el 18,85%..



En cuanto a las elecciones para diputados provinciales, el Frente Progresista conseguía un claro triunfo con la lista encabezada por el actual gobernador Miguel Lifschitz, que tendrá mayoría.



En la ciudad de Rosario el socialista Pablo Javkin se adjudicaba el triunfo sobre su contendiente peronista, Roberto Sukerman, con 34.38% sobre 33.07%.



Cuando aún promediaba el conteo de votos, Bonfatti, admitió la derrota ante el justicialista Perotti al asegurar que es "respetuoso de la voluntad popular".



"En el escrutinio provisorio hay una leve ventaja del Frente Juntos (PJ), de confirmarse de ser así nosotros felicitamos a quien ha sido el triunfador en esta contienda electoral", dijo el ex mandatario en ese momento.



Tras conocer que la tendencia era irreversible, Perotti emprendió el viaje desde Rafaela a Santa Fe para proclamarse ganador y participar de los festejos.



El último gobernador peronista de Santa Fe -donde no hay reelección sucesiva de un mandatario- fue el extinto Jorge Obeid, de 2003 a 2007 y luego se sucedieron los socialistas Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.