En las redes: tras la muerte de “La Turca”, muchos se “acordaron” de Rial, Pergolini, Tognetti y compañía

| Publicado en Edición Impresa

En el marco de una profunda congoja, dentro del universo de la farándula hubo comentarios de figuras que hicieron referencia a la difícil situación que atravesó Beatriz Salomón, cuando, en 2004, en el marco de una emisión del programa “Punto Doc”, mostraron, a través de una cámara oculta, cómo Alberto Ferriols, médico y marido de la fallecida vedette, tenía relaciones sexuales con una travesti en su consultorio. Pero eso no fue todo porque en “Intrusos en la noche”, que se transmitía inmediatamente después del ciclo conducido por Tognetti, llevaron como invitada a la actriz y al cirujano, e informaron y reemitieron el material que incriminaba a Ferriols. Fue, sin dudas, uno de los momentos más humillantes para Salomón.

Por esto, la vedette le hizo juicio a Pergolini, Tognetti, Ventura, Lewin, Rial y la productora, y terminó ganando con un fallo a su favor que dictaba el pago treinta millones de pesos. Sin embargo, la Sala B de la Cámara en lo Civil revirtió el fallo de primera instancia, y rechazó la demanda contra los periodistas y América, condenando solamente a Eyeworks a pagar la suma de 600.000 pesos.

“Hay gente en televisión que ha hecho mucho daño. Me censuraron, me discriminaron. Tuve que salir a pedir plata, vendí mis pieles, mis joyas. He enfrentado un tsunami que me dejó devastada, pero que no me mató... Antes de 2004 yo encabezaba teatros de revista y conducía ‘Café Fashion’ por televisión. Después, los productores decían ‘no la contraten porque le hizo juicio a Ventura y a Rial y nos van a boicotear el producto o la obra de teatro’”, contó Salomón hace dos años.

Por eso, tras su muerte, en las redes sociales gran cantidad de usuarios se “acordaron” ayer de Jorge Rial, Mario Pergolini -productor de ‘Punto Doc’, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin -conductores de ‘Punto Doc’-, acusándolos de haberle arruinado la vida a la vedette.

“Profesional, compañera y humana. Desearía que podamos cuidar y tener piedad de la gente. Estas son las cosas que sucede. Arruinar la vida de una persona hasta lastimarla!” dijo Araceli González, en este sentido.

Y Nancy Pazos fue más específica: “En Mar del Plata, hace dos veranos, en el restaurante en el que comíamos de canje todos los que hacíamos temporada, me acerco a la mesa de Beatriz Salomón y antes de saludarme me dice: ‘vos y yo tenemos un enemigo común’. Hablaba de Jorge Rial. No quise contradecirla. ¿Para qué explicarle que para mí ya era historia pasada? ¿Que tener enemigos era consumir energía valiosa para la vida? Ella había vuelto a lo suyo. Pero sus enemigos estaban presentes como fantasmas. Nunca pudo superarlo. Le cargaron la vida. Hoy es una noche triste para todos. En especial para su familia. Y quizás es voluntarismo de mi parte. Pero cuantos colegas deberían arrodillarse y pedirle perdón a Beatriz. Ojalá que ahora sí. En paz descanse”.