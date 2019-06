Brasil: Moro denunció “revanchismo” en su contra

| Publicado en Edición Impresa

El ex juez y ministro Moro

BRASILIA

El ex juez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, afirmó ayer que los supuestos diálogos divulgados por el portal web de investigación The Intercept Brasil constituyen un ataque “sensacionalista” y un “revanchismo” por su trabajo, y no cuestionan su imparcialidad al frente de la operación Lava Jato.

Moro también se mostró dispuesto a renunciar si se prueba que cometió alguna irregularidad, aunque asegura que su rol como juez fue imparcial. “Pensé que saliendo de la magistratura y al asumir una posición de ministro, ese revanchismo, esos ataques a mi trabajo como juez que enfrentó la corrupción aplicando la ley, se acabarían. Pero por lo visto, me equivoqué”, afirmó Moro en un audiencia de más de seis horas ante de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.

“Hubo una invasión criminal [de teléfonos celulares] por parte de un grupo organizado con el objetivo de invalidar condenas por corrupción y lavado de dinero u obstruir investigaciones en curso, que pueden afectar a personas poderosas, o simplemente atacar las instituciones brasileñas”, agregó el ministro.

La primera filtración de presuntos mensajes de Moro y fiscales de Lava Jato apuntó a una posible imparcialidad del ex juez de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil y sugieren que pudo haber conspirado para mantener al ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva preso, fuera de la carrera presidencial de 2018. (AFP)